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'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', ये बोलकर टाइगर से भिड़ने को तैयार हो गए थे अमिताभ बच्चन

दिग्गज स्टंटमैन मोहन बग्गड़ ने उस पल को याद किया, जब 1976 में अमिताभ बच्चन पिता बने थे. उस वक्त अमिताभ कांदिवली में खून पसीना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.

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जब टाइगर से भिड़ने को तैयार हो गए थे अमिताभ बच्चन. (Photo: Instagram)
जब टाइगर से भिड़ने को तैयार हो गए थे अमिताभ बच्चन. (Photo: Instagram)

अमिताभ बच्चन की फिल्म खून पसीना से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. इस एक्शन फिल्म के स्टंटमैन मोहन बग्गड़ बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग कांदिवली में हो रही थी. मुझे अमिताभ बच्चन के लिए एक स्टंट करना था. उस सीन में असल टाइगर भी था.

रिपोर्ट के मुताबिक, यह किस्सा बताते हुए मोहन कहते हैं कि दरअसल अमित जी का जो ओरिजिनल स्टंटमैन था. उसका रंग सांवला था इसलिए मेकर्स को लगा कि इससे तो सीन अटपटा लगेगा. ऐसे में फिल्म निर्देशक ने एक्शन डाइरेक्टर वीरु देवगन से पूछा कि क्या उनकी टीम से कोई इस एक्शन सीन को कर सकता है? मुझसे यह सीन करने को कहा गया तो मैंने हां कह दिया. हालांकि, सीन में टाइगर होने की वजह से मैं डरा हुआ था. 

मोहन बताते हैं कि मुझसे कहा गया कि मैं टाइगर का सामना ना करूं क्योंकि अगर उसका पंजा मुझे लग गया तो मेरा चेहरा खराब हो सकता था. कुछ शॉट देने के बाद मैं कंफर्टेबल हो गया. ऐसे में अगले एक-दो दिन मैंने वो सीन किया. लेकिन जब अमित जी ने मुझे देखा तो उन्हें भी हौंसला मिला.

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यह पूछने पर कि अमिताभ को यह सीन करने की मोटिवेशन कहां से मिली? इस पर मोहन ने बताया कि हम कांदिवली में शूटिंग कर रहे थे. उन्हें (अमिताभ) फोन आया और उन्हें बताया गया कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है. इस पर अमित जी ने असली शेर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर ये शेर है तो मैं भी शेर हूं. मेरे घर पर शेर पैदा हुआ है.  तो यहीं से अमित जी को टाइगर के साथ सीन शूट करने की प्रेरणा मिली.

बता दें कि 1976 में अमिताभ पिता बने थे. उनकी पत्नी जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन को जन्म दिया था. उस दौरान अमिताभ बच्चन खून पसीना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.

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