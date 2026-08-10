फैक्ट चेक: भगवा कपड़े पहने हुए मुस्लिम लड़के ने छीना हिंदू छात्राओं का फोन? नहीं, ये रही इस वीडियो की सच्चाई

किसी सड़क पर एक लड़के को लगातार थप्पड़ मारती दो लड़कियों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लड़के ने भगवा गमछा पहना हुआ है.
वीडियो के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ये लड़का एक मुस्लिम है, जिसने जानबूझकर भगवा कपड़े पहनकर इन हिंदू छात्राओं का मोबाइल छीन लिया. इसके बाद इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी.
वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “भगवा कपड़े में अब्दुल एक हिंदू बहन का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है. हिंदू बहनों ने हिम्मत दिखाते हुए उसका विरोध किया और जमकर मुकाबला किया. फिर लड़कियों ने उसकी थप्पड़ों से जमकर सेवा की.”
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम मनप्रीत है, और वो पंजाब का रहने वाला है. वो मुस्लिम नहीं है.
कैसे पता की सच्चाई?
वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इस घटना से संबंधित कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. दैनिक भास्कर की 8 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है. वीडियो में दिख रहीं ये लड़कियां सगी बहने हैं.
दोनों लड़कियां स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं. रास्ते में एक बाइक सवार बदमाश ने स्कूटी पर पीछे बैठी लड़की का फोन छीन लिया और तेज रफ्तार में भागने लगा. लेकिन लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए लड़के का पीछा किया और आखिरकर उसे पकड़ने में कामयाब हो गईं.
दैनिक भास्कर और ईटीवी भारत की रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी लड़के का नाम मनप्रीत है और वो पंजाब का रहने वाला है. ये मामला पड़ाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. हमने थाने से संपर्क किया और मामले की जानकारी मांगी. पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने हमसे इस बात की पुष्टि की कि लड़के का नाम मनप्रीत ही है, और वो मुस्लिम नहीं है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब का मनप्रीत ग्वालियर में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उसके बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है. ग्वालियर पुलिस ने दोनों लड़कियों की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित भी किया है.
साफ है कि वीडियो में दिख रहे लड़के को एक मुस्लिम बताकर झूठ फैलाया जा रहा है.