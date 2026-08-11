Suji Rings Recipe: सूजी और दही से बनाएं ये कुरकुरा नाश्ता, मिनटों में होगा तैयार

Crispy Suji Rings Recipe: शाम के नाश्ते में अगर आप रोज-रोज समौसा-कचौड़ी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सूजी रिंग्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. सूजी, दही और कुछ सब्जियों से तैयार होने वाली ये रिंग्स बाहर से हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती हैं.

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इन्हें शाम की चाय के साथ या हल्की भूख लगने पर आसानी से बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए जानते हैं कि सूजी रिंग्स कैसे बनते हैं और इन्हें बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप सूजी (रवा)

1/2 कप दही

1 छोटा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

1/2 कप बारीक कटी सब्जियां (शिमला मिर्च, गाजर, प्याज आदि)

1 छोटा चम्मच ईनो या बेकिंग सोडा

नमक स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

जरूरत के अनुसार पानी

सूजी रिंग्स बनाते कैसे हैं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में सूजी और दही डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, बारीक कटी सब्जियां और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें. घोल को ढककर लगभग10 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. तय समय के बाद घोल को एक बार फिर से अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें ईनो या बेकिंग सोडा डालकर हल्के हाथ से मिला लें. इसके बाद हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और घोल का छोटा हिस्सा लेकर लोई जैसा आकार दें. उंगली की मदद से इसके बीच में छेद करके रिंग का आकार बना लें. इसी तरह बाकी बैटर से भी रिंग्स तैयार कर लें. अब कड़ाही में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें एक-एक करके सूजी रिंग्स डालें. इन्हें पलट-पलटकर सुनहरा और हल्का कुरकुरा होने तक तलें. तैयार सूजी रिंग्स को प्लेट में निकाल लें. इन्हें गरमा-गरम हरी चटनी, धनिया-पुदीना चटनी या टमाटर सॉस के साथ सर्व करें.

सूजी रिंग्स बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घोल न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा.

सूजी के घोल को 10 मिनट जरूर रखें.

रिंग्स बनाते समय हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं.

तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही रिंग्स डालें.

रिंग्स को मीडियम गैस पर सुनहरा होने तक तलें

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