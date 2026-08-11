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गोरखपुर मर्डर केस का थ्रिलर: 2024 की रंजिश, 2026 में खूनी इंतकाम! तलवार के 20 वार से छलनी किया शिवकुमार तिवारी का शरीर

गोरखपुर के सिकरीगंज में पुरानी रंजिश के चलते बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की सब्बल, तलवार और चाकू से वार कर हत्या कर दी गई. वारदात का खौफनाक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राहुल चौधरी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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गोरखपुर में ठेकदार शिवकुमार तिवारी की निर्मम हत्या (Photo- ITG)
गोरखपुर में ठेकदार शिवकुमार तिवारी की निर्मम हत्या (Photo- ITG)

गोरखपुर के सिकरीगंज इलाके में बिजली ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में आरोपी राहुल चौधरी तलवार से ताबड़तोड़ वार करता नजर आ रहा है. पुरानी रंजिश में हुई इस वारदात के बाद पुलिस चार मुख्य आरोपियों को जेल भेज चुकी है.

बता दें कि सिकरीगंज क्षेत्र के अहिरौली खुर्द गांव में 8 अगस्त को पुरानी रंजिश के चलते बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार तिवारी की सब्बल, तलवार और चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई. गांव में आयोजित एक ब्रह्मभोज के दौरान कतार में बैठे शिवकुमार पर आरोपियों ने पीछे से हमला किया और फिर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ऑटो रोककर तलवार से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. इस घटना का एक दिल नहला देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी राहुल चौधरी तलवार से ताबड़तोड़ वार करता दिख रहा है.

पुलिस के अनुसार, यह हत्या वर्ष 2024 में हुए एक क्रिकेट विवाद की रंजिश में की गई है. उस वक्त आदेश चौधरी नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें शिवकुमार आरोपी थे. इसी का बदला लेने के लिए छेदी चौधरी के पट्टीदार राहुल चौधरी और उसके भाई रोहित चौधरी ने इस वारदात को अंजाम दिया. ब्रह्मभोज में कतार में भोजन करते समय पहले शिवकुमार के सिर पर सब्बल से हमला किया गया, और फिर रास्ते में घेरकर तलवार व चाकू से वार किए गए.

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10 हिरासत में, मुख्य आरोपी समेत चार जेल भेजे गए

इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया था. इनमें से मुख्य आरोपी राहुल चौधरी, आशुतोष चौधरी, बिंद निवास चौधरी और भानु चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के करीब 20 वार के निशान मिले हैं. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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