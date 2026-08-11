KBC में 1 करोड़ जीत जाते आमिर खान, मालूम था सही जवाब, अमिताभ ने खोली मेकर्स की पोल

कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन का धमाकेदार आगाज हो चुका है. क्विज शो के पहले एपिसोड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा और ढाई किलो का हाथ वाले सनी देओल गेस्ट बने. आमिर और सनी ने शो में खूब एंटरटेन किया. सनी जहां पहली बार केबीसी के मंच पर आए थे. वहीं आमिर 6-7 बार गेम शो का हिस्सा बन चुके हैं.

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अमिताभ ने किया खुलासा

होस्ट अमिताभ बच्चन ने शो में आमिर खान से जुड़ा यादगार किस्सा बताया. इसे सुनकर खुद आमिर खान भी हैरान थे. बिग बी ने आमिर के ज्ञान की तारीफ की. उन्होंने बताया कि आमिर उनके शो में 1 करोड़ जीतने वाले सेलेब्रिटी बन सकते थे. क्योंकि आमिर को 1 करोड़ के सवाल का जवाब मालूम था. लेकिन मेकर्स की वजह से आमिर 1 करोड़ जीतने से चूके.

1 करोड़ जीत सकते थे आमिर

अमिताभ बच्चन ने कहा- ये एक बार शो में आए थे. इन्होंने 50 लाख जीत लिए थे. अगला सवाल 1 करोड़ का था. जैसे ही इन्होंने 50 लाख जीते. मैंने कहा- अगला सवाल आपके सामने 1 करोड़ का है. वैसे ही शो खत्म होने का सायरन बज गया. खेल खत्म हो गया था. पता नहीं इन लोगों ने सायरन जानबूझकर बजाया या फिर इसलिए कि आमिर 1 करोड़ ना जीते... बीच में गेम खत्म होने पर आमिर नाराज हुए. उन्होंने कहा, सर ये तो गलत बात है. मुझे सवाल दिखा तो दीजिए.

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''लेकिन उन्होंने सवाल नहीं दिखाया. लेकिन अगर मैं आमिर को सवाल दिखा देता तो उन्हें उसका सही जवाब मालूम था. बाद में खेल खत्म होने के बाद जब मैंने आमिर को सवाल दिखाया तो उन्होंने सही जवाब दिया था.'' बिग बी का ये खुलासा सुनकर आमिर भी हैरान थे. उन्हें भी ये बात नहीं मालूम थी कि उन्हें 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब पता था. अमिताभ ने कहा कि वो आमिर की नॉलेज के मुरीद हैं.

केबीसी के मंच पर आमिर और सनी ने अपकमिंग फिल्म बंटवारा 1947 का प्रमोशन किया. ये मूवी इस वीक 14 अगस्त के मौके पर रिलीज हो रही है. इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है.

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