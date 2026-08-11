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VIDEO: 'मेरे लोगों को मारना बंद करो...', लंदन की सड़कों पर UAE के शासक से भिड़ा शख्स

लंदन के नाइट्सब्रिज में एक सूडानी व्यक्ति ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का विरोध करते हुए यूएई पर सूडान में लोगों की हत्या का आरोप लगाया और अपने लोगों को मारना बंद करने की अपील की.

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लंदन में सूडानी व्यक्ति ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का विरोध किया.(File Photo- ITG)
लंदन में सूडानी व्यक्ति ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का विरोध किया.(File Photo- ITG)

लंदन के नाइट्सब्रिज इलाके में सूडान के एक व्यक्ति ने दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का विरोध किया. उसने शेख मोहम्मद और उनके साथ चल रहे लोगों से कहा कि 'अमीरात और यूएई सूडानी लोगों को मार रहे हैं. यूएई मेरे देश में लोगों को मार रहा है. मेरे लोगों को मारना बंद करो.'

रविवार को सामने आए वीडियो में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और उनके साथ मौजूद लोगों को नाइट्सब्रिज इलाके से गुजरते हुए देखा जा सकता है. इसी दौरान सूडानी व्यक्ति सड़क के दूसरी तरफ से उन्हें अपनी बात कहता है. वह लगातार यूएई और सूडान में जारी संघर्ष को लेकर अपनी नाराजगी जताता दिखाई देता है.

वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि शेख मोहम्मद के साथ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति प्रदर्शन कर रहे सूडानी व्यक्ति की ओर कुछ कहता है और फिर सड़क पार करके उसके पास जाता है. वीडियो में उस व्यक्ति की ओर से नस्लीय अपशब्द कहे जाने की बात भी सामने आई है.

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यूएई ने किया इनकार

सूडान में जारी भीषण संघर्ष में यूएई की कथित भूमिका को लेकर उस पर आरोप लगते रहे हैं. हालांकि, यूएई ने इन आरोपों से इनकार किया है. यह वीडियो सामने आने के बाद नाइट्सब्रिज में हुई इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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