Homemade Atta Noodles: गेहूं के आटे से झटपट बनाएं टेस्टी नूडल्स, बच्चे-बड़े सब मांग-मांगकर खाएंगे!

Homemade Atta Noodles: अगर आपको नूडल्स खाना पसंद है लेकिन बाहर के नूडल्स से बचना चाहते हैं तो घर पर गेहूं के आटे के आसानी से नूडल्स बना सकते हैं. आमतौर पर नूडल्स मैदे से बनाए जाते हैं लेकिन आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी टेस्टी नूडल्स तैयार कर सकते हैं. इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डालकर इसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है.

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खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किचन में ज्यादा समय बिताना होगा. इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा. तो आइए जानते हैं घर पर गेहूं के आटे से टेस्टी नूडल्स कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच नमक

1 प्याज, पतला कटा हुआ

1 शिमला मिर्च, पतली कटी हुई

1 गाजर, पतली कटी हुई

4-5 लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई

1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच सोया सॉस

1 बड़ा चम्मच टोमैटो सॉस

1/2 छोटा चम्मच सिरका

काली मिर्च स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार तेल

जरूरत के अनुसार पानी

आटा नूडल्स बनाएं कैसे ?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा, नमक और थोड़ा तेल डालकर मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद आटे की एक लोई लेकर इसे बेलन की मदद से पतली रोटी की तरह बेल लें. अब चाकू या कटर की मदद से इसे पतली-पतली पट्टियों में काट लें. इसी तरह बाकी आटे से भी नूडल्स तैयार कर लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें. इसमें थोड़ा नमक और तेल डालें और तैयार नूडल्स डालकर लगभग 4-5 मिनट तक उबालें. नूडल्स पक जाएं तो इन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें और अलग रख दें. अब कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डालकर कुछ सेकेंड भूनें. इसके बाद प्याज डालकर हल्का भूनें. अब इसमें गाजर और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर 3-4 मिनट तक पकाएं. सब्जियों को ज्यादा न पकाएं, ताकि उनका हल्का क्रंच बना रहे. अब इसमें उबले हुए नूडल्स डालें. साथ ही सोया सॉस, टोमैटो सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. तेज आंच पर 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं. जब नूडल्स अच्छी तरह मसाले और सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएं तो गैस बंद कर दें. तैयार आटा नूडल्स को गरमा-गरम सर्व करें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालकर इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं.

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