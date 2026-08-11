कौन हैं 271 करोड़ का पेंटहाउस खरीदने वाले मानव सरदाना, छोटी फैक्ट्री से बनाया अरबों का साम्राज्य

गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित DLF 'द डहलियाज' में 271 करोड़ रुपये का पेंटहाउस खरीदकर मानव सरदाना चर्चा के केंद्र में आ गए हैं. भारत में किसी एक आवासीय अपार्टमेंट के लिए किया गया यह अब तक का सबसे महंगा सौदा माना जा रहा है. मानव सरदाना फरीदाबाद स्थित 'इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज' से जुड़े एक बड़े उद्यमी हैं. उनके पिता एस.बी. सरदाना और जगजीत सिंह ने 1969 में एक छोटी सी फैक्ट्री के रूप में इस बिजनेस की शुरुआत की थी. पांच दशकों की कड़ी मेहनत के बाद आज यह पारिवारिक व्यवसाय भारत के ऑटो-कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा और सम्मानित नाम बन चुका है.

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1969 में फरीदाबाद से एक छोटी विनिर्माण इकाई के रूप में शुरू हुई इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज आज गाड़ियों के 'फ्लूइड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स' बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में शामिल है. यह कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हाई-प्रेशर पाइप, मेटल ट्यूब्स और रबर होज़ असेंबली जैसे बेहद जरूरी कलपुर्जे बनाती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ब्रेज़िंग और रबर मिक्सिंग की अपनी इन-हाउस सुविधाओं के दम पर कंपनी अपनी गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण रखती है.

समय के साथ विस्तार करते हुए कंपनी के पास आज भारत में 20 से ज्यादा और विदेशों में 3 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं. बाद में वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म 'वारबर्ग पिंकस' ने इस कंपनी को अधिग्रहीत कर लिया, हालांकि मानव सरदाना आज भी इसके व्यापक ग्रुप से जुड़े हुए हैं.

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271 करोड़ के पेंटहाउस का गणित और रिकॉर्ड कीमत

मानव सरदाना का यह नया आशियाना गुरुग्राम के सुपर-लग्जरी हाउसिंग मार्केट में कीमतों के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है. इस पेंटहाउस का सुपर एरिया 17,200 स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया 10,500 स्क्वायर फीट है. इस हिसाब से इसकी कीमत सुपर एरिया पर लगभग 1.58 लाख रुपये प्रति स्क्वायर फीट और कारपेट एरिया पर करीब 2.6 लाख रुपये प्रति स्क्वायर फीट बैठती है. आमतौर पर 2 लाख रुपये प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा के रेट मुंबई के वर्ली जैसे अति-पॉश इलाकों में देखने को मिलते थे, लेकिन इस एक सौदे ने गुरुग्राम को देश के सबसे महंगे आवासीय रियल एस्टेट बाजारों की कतार में ला खड़ा किया है.

DLF 'द डहलियाज': 40,000 करोड़ का अल्ट्रा-लक्जरी प्रोजेक्ट

'द डहलियाज' DLF का अब तक का सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल प्रोजेक्ट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट में फैले इस प्रोजेक्ट में 8 टॉवर और 29 मंजिलों के भीतर कुल 420 सुपर-आलीशान घर हैं, इस परिसर में 15 डुप्लेक्स पेंटहाउस और 3.5 लाख स्क्वायर फीट का विशाल क्लबहाउस भी शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब 'द डहलियाज' में इतना बड़ा सौदा हुआ हो, इससे पहले एक दिल्ली-एनसीआर के उद्योगपति ने यहां 380 करोड़ रुपये में 4 फ्लैट खरीदे थे, वहीं मशहूर निवेशक मधुसूदन केला ने भी इसी प्रोजेक्ट में 120.7 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट खरीदा है.

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'द कैमेलियाज' से आगे निकला 'द डहलियाज'

इससे पहले DLF का 'द कैमेलियाज' प्रोजेक्ट ही गुरुग्राम में लग्जरी का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता था, जहां बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष अजीत जैन ने 85 करोड़ रुपये का घर खरीदा था और उद्यमी ऋषि पार्टी ने 190 करोड़ रुपये में पेंटहाउस लिया था.

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