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Surya Grahan 2026: कल लगेगा दुर्लभ सूर्यग्रहण, 64 साल बाद दिन में होगी रात! क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल?

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास होगा, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में दिन के वक्त आसमान में अंधेरा छाने और अद्भुत खगोलीय नजारा देखने को मिल सकता है. लेकिन क्या 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में नजर आएगा? ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, पूर्ण ग्रहण कब होगा और भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं?

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सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)
सूर्य ग्रहण 2026 (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026 kab lgega: साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण कई मायनों में खास होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 3 दशकों बाद धरती पर ऐसा सूर्य ग्रहण देखने का मौका मिलेगा और अगर आप इसे देखने से चूक जाते हैं, तो अगले ऐसे सूर्य ग्रहण के लिए 64 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कई इलाकों में ग्रहण के दौरान ऐसा लगेगा, जैसे दिन में ही रात हो गई हो.

12 अगस्त यानी कल लगने वाला यह सूर्य ग्रहण खगोल विज्ञान के लिहाज से बेहद खास है. जैसे-जैसे चंद्रमा सूर्य के सामने आता जाएगा, सूर्य का बड़ा हिस्सा उसकी छाया में छिपता जाएगा. ग्रहण के चरम के करीब पहुंचने पर आसमान में रोशनी काफी कम हो जाएगी. चंद्रमा सूर्य का करीब 90 फीसदी हिस्सा ढक लेगा. जैसे-जैसे चंद्रमा सूर्य को ढकता जाएगा, रोशनी कम होती जाएगी और एक समय ऐसा लगेगा मानो रात हो गई हो.

इस दौरान तापमान में भी हल्की गिरावट महसूस हो सकती है और आसपास का वातावरण बदला हुआ नजर आ सकता है. हालांकि, यह स्थिति कुछ ही देर के लिए रहेगी. ग्रहण खत्म होने के बाद सूर्य की रोशनी वापस लौटेगी और वातावरण धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा.

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कहां-कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? (Where to watch Surya Grahan 2026)

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इस सूर्य ग्रहण का शानदार नजारा यूरोप के कुछ हिस्सों और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा. ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड उन प्रमुख जगहों में शामिल हैं, जहां यह ग्रहण दिखाई देगा.

जानकारी के मुताबिक, धरती पर साल 1999 के बाद 12 अगस्त 2026 यानी कल ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा. वहीं, अगला ऐसा सूर्य ग्रहण 23 अगस्त 2090 को दिखाई देने की बात कही जा रही है. ऐसे में जो लोग इस दुर्लभ खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे, उनके लिए यह अपने आप में बेहद खास अनुभव होगा.

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? 

अब सवाल यह है कि क्या भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा? इसका जवाब है- नहीं. भारत में मौजूद लोग इस अद्भुत नजारे को नहीं देख पाएंगे. इसकी वजह यह है कि भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण रात के समय लगेगा. ऐसे में भारत से सूर्य दिखाई नहीं देगा और ग्रहण भी नजर नहीं आएगा.

भारतीय समय के मुताबिक, ग्रहण की शुरुआत रात 9 बजकर 4 मिनट पर होगी. पूर्ण ग्रहण की शुरुआत रात 10 बजकर 29 मिनट पर होगी. रात 11 बजकर 16 बजे ग्रहण मध्य अवस्था में होगा. वहीं, ग्रहण का समापन 13 अगस्त की रात करीब 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. इस दौरान भारत में रात होगी और इसी वजह से यहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा.

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भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं? (Sutak kaal In India or Not)

अब क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए सूतक काल को लेकर भी सवाल उठता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, सूतक काल को ग्रहण की दृश्यता से जोड़ा जाता है. ऐसे में जब 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो यहां सूतक काल और उससे जुड़े नियम लागू नहीं माने जाएंगे.

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