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₹271Cr का पेंटहाउस खरीद चर्चा में आया ये शख्स, 57 साल पुरानी कंपनी से नाता... विदेशों तक कारोबार

Who Is Manav Sardana: गुरुग्राम में 271 करोड़ का सुपर लग्जरी पेंटहाउस खरीदने वाले मानव सरदाना पांच दशक पुरानी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं, जिसका देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कारोबार फैला हुआ है.

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ऑटोमोबाइल सेक्टर में मानव सरदाना के बिजनेस का दबदबा. (Photo: ITG)
ऑटोमोबाइल सेक्टर में मानव सरदाना के बिजनेस का दबदबा. (Photo: ITG)

मानव सरदाना का नाम इस समय सुर्खियों में है, ऐसा हो भी क्यों न आखिर उन्होंने प्रति स्क्वायर फीट मूल्यांकन के आधार पर देश के सबसे महंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के सौदों में से एक जो किया है. जी हां, भारत के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में नया इतिहास रचते हुए गुरुग्राम में DLF प्रोजेक्ट में एक पेंटहाउस  271 करोड़ रुपये में बेचा गया है और इसे Manav Sardana ने ही खरीदा है. अगर प्रोफाइल की बात करें, तो उनका बड़ा पारिवारिक कारोबार है और उनकी कंपनी का बिजनेस देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है.    

DLF के इस प्रोजेक्ट में खरीदा घर
मानव सरदाना ने 271 करोड़ रुपये में ये लग्जरी पेंटहाउस गुरुग्राम में डीएलएफ के 'द डाहलिया' प्रोजेक्ट में खरीदा है. इस प्रॉपर्टी का सुपर एरिया 17,200 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 10,500 वर्ग फुट है. इसका मतलब है कि सुपर एरिया के लिए लगभग 1.58 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट और कारपेट एरिया के लिए लगभग 2.6 लाख रुपये प्रति वर्ग फुट का पेमेटं किया गया है. 

57 साल पुरानी कंपनी, विदेशों तक कारोबार 
मानव सरदाना अपने पारिवारिक कारोबार से जुड़े हुए हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनकी कंपनी का बड़ा कारोबार है. वे करीब 57 साल पुरानी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स निर्माता कंपनी इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, जो फरीदाबाद में स्थित है. Imperial Auto Industries की स्थापना साल 1969 में मानव सरदाना के पिता दिवंगत एस.बी. सरदाना ने जगजीत सिंह के साथ मिलकर की थी. 

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बेहद छोटे स्तर पर इस बिजनेस की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भारत भर में इसके 20 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, तो वहीं विदेशों में भी इसका कारोबार फैला हुआ है और तीन संयंत्रों संचालित किए जा रहे हैं. मतलब इंपीरियल ऑटो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स सेक्टर में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में डेवलप हो चुकी है.

इंपीरियल ऑटो का बिजनेस क्या है? 
इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज भारत में फ्लूइड ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स के प्रमुख निर्माताओं और असेंबलरों में से एक है. कंपनी के पोर्टफोलियो में हाई-प्रेशर असेंबली, मेटल ट्यूबलर असेंबली और लो-प्रेशल होज असेंबली शामिल हैं, ये उत्पाद घरेलू और निर्यात बाजारों में ऑटोमोबाइल निर्माताओं और अन्य ग्राहकों को सप्लाई किए जाते हैं. कंपनी का कहना है कि अब भारत भर में उसकी 20 से अधिक यूनिट्स हैं. कंपनी ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ब्रेज़िंग और रबर कंपाउंड मिक्सिंग सहित अपनी सहायक क्षमताओं में भी निवेश किया है.

एक दर्जन कंपनियों के डायरेक्टर हैं मानव!
रिपोर्ट के मुताबिक, वारबर्ग पिंकस द्वारा इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया गया था. हालांकि, इसके बाद भी मानव अभी अपने पारिवारिक कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल हैं और सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, इंपीरियल ऑटो समूह से जुड़ी एक दर्जन से अधिक कंपनियों में निदेशक हैं. इनमें इम्पीरियल सिलिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, क्रूज़ हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इम्पीरियल मार्टोर इंजन ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. 

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