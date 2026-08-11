'इतिहास उन्हें सम्मान से याद रखेगा', मनमोहन सिंह पर लगे आरोपों पर सोनिया गांधी का लेख

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वकालत की है. उन्होंने मनमोहन सिंह पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास उन्हें सम्मान से याद रखेगा.



'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिखे अपने एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने डॉ. मनमोहन सिंह की सच्चाई और ईमानदारी पर लगाए गए आरोपों को 'शरारती और बेबुनियाद' बताया. उन्होंने कहा कि ये आरोप अब पूरी तरह खोखले साबित हो चुके हैं.

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सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर डॉ. सिंह का कार्यकाल भारतीय इतिहास में निर्णायक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के दौर के रूप में पहचाना जा रहा है.

सोनिया गांधी ने लिखा, 'इतिहास डॉ. मनमोहन सिंह को एक शांत, सौम्य लेकिन बेहद प्रभावशाली और परिणाम देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में सम्मान के साथ याद रखेगा.

यूपीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र

सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के हालिया मामले और सीबीआई क्लीन चिट का हवाला देते हुए कहा कि डॉ. सिंह पर निशाना साधने की कोशिशें अब निरर्थक साबित हुई हैं. उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की बड़ी योजनाओं और नीतियों का जिक्र किया. इनमें मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार (RTI) और शिक्षा के अधिकार शामिल हैं.

कांग्रेस नेता ने बताया कि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने डॉ. सिंह के नेतृत्व में अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का परिचय दिया था. सोनिया गांधी के मुताबिक, उनके 10 सालों के कार्यकाल में देश ने उच्च आर्थिक विकास दर हासिल की और करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया.

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प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया समर्थन

सोनिया गांधी के इस आर्टिकल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किया. प्रियंका ने सोनिया गांधी के आर्टिकल का उद्धरण लिखा- 'डॉ. मनमोहन सिंह की ईमानदारी के खिलाफ शरारती और बेबुनियाद आरोप खोखले साबित हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके रिकॉर्ड को तेजी से पहचाना जा रहा है. भारतीय इतिहास में अहम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तरक्की का दौर.'

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