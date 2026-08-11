रसमलाई खाने पर खूनी खेल! भाई और भाभी पर भड़के देवर-देवरानी, कैंची से किया हमला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रसमलाई खाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. यहां फ्रिज में रखी रसमलाई खाने से नाराज छोटे भाई और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर बड़े भाई और भाभी पर कैंची से हमला कर दिया. हमले में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है. यहां रहने वाले शानू और उनकी पत्नी साबरीन पर उनके छोटे भाई नूर और उसकी पत्नी फातमा ने कथित तौर पर कैंची से हमला किया. बताया जा रहा है कि रविवार देर रात साबरीन ने फ्रिज में रखी रसमलाई बच्चों में बांटी थी और खुद भी खाई थी. इसी बात को लेकर नूर और फातमा नाराज हो गए.

रसमलाई को लेकर शुरू हुई कहासुनी

अस्पताल में भर्ती साबरीन के मुताबिक, उनकी बहन ने फोन कर रसमलाई बच्चों में बांटने के लिए कहा था. इसके बाद उन्होंने फ्रिज से रसमलाई निकालकर बच्चों में बांट दी और खुद भी खा ली. रसमलाई खाने की जानकारी होने पर उनके देवर नूर और देवरानी फातमा नाराज हो गए. दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

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आरोप है कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नूर और फातमा ने कैंची से शानू और साबरीन पर हमला कर दिया. हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल ले गए.

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना के बाद पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामूली सी रसमलाई को लेकर हुए इस विवाद की चर्चा इलाके में बनी हुई है.

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