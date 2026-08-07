Bread Kachori Recipe: बारिश में झटपट बनाएं ब्रेड कचौड़ी, आटा गूंथने की नहीं पड़ेगी जरूरत; आलू-दाल की स्टफिंग स्वाद कर देगी दोगुना

Bread Kachori Recipe: बारिश का मौसम शुरू होते ही सुबह के नाश्ते में और शाम की चाय के साथ कुछ गरमा-गरम और क्रिस्पी खाने का मन करने लगता है. ऐसा लगता है मानों बारिश की बूंदों और पकौड़ों-कचौड़ी का कोई पुराना नाता हो. बरसात में इन सभी चीजों का स्वाद दोगुना लगने लगता है. ऐसे में अगर कचौड़ी खाने का मन हो, लेकिन आटा गूंथने और कचौड़ी बेलने का लंबा झंझट नहीं करना चाहते, तो ब्रेड कचौड़ी ट्राई कर सकते हैं. ये कचौड़ी बनाने में बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको बस ब्रेड स्लाइस, आलू और दाल जैसी चीजों की जरूरत होगी.

और पढ़ें

शेफ अजय चोपड़ा ने ब्रेड से बनने वाली इस कचौड़ी की आसान रेसिपी शेयर की है. खास बात ये है कि इसमें कचौड़ी के लिए आटा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती. ब्रेड को ही कचौरी का बेस बनाकर इसमें मसालेदार आलू-दाल की स्टफिंग भरी जाती है और फिर गर्म तेल में फ्राई किया जाता है. चलिए बिना देर किए जानते हैं कैसे बनाते हैं स्वादिष्ट, कुरकुरी और मसालेदार ब्रेड कचौड़ी, जो बारिश के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है.

बारिश में बनाएं क्रिस्पी ब्रेड कचौरी

मॉनसून में पकौड़े, समोसे और कचौरी जैसे गरमा-गरम स्नैक्स का स्वाद ही अलग होता है. ब्रेड कचौड़ी उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, जो कम समय में कुछ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं. बाहर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार और सॉफ्ट होती हैं.

Advertisement

ब्रेड कचौड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

ब्रेड स्लाइस- जरूरत के अनुसार

उरद दाल- जरूरत के अनुसार (3-4 घंटे भिगोई हुई)

उबला हुआ आलू- कद्दूकस किया हुआ

तेल - तलने के लिए

चीज़- थोड़ा सा, कद्दूकस किया हुआ

अदरक-लहसुन या अन्य पसंदीदा मसाले- स्वादानुसार

जीरा- स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर- स्वादानुसार

धनिया पाउडर- स्वादानुसार

गरम मसाला- स्वादानुसार

नमक- स्वादानुसार

सिट्रिक एसिड- एक चुटकी

पानी- जरूरत के अनुसार

नींबू का रस या अमचूर- सिट्रिक एसिड न हो तो

हरा धनिया- स्वादानुसार



बनाने का तरीका:



1. ब्रेड कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आलू-दाल की स्टफिंग तैयार करनी होगी. इसके लिए सबसे पहले एक पैन गर्म करें. पैन में थोड़ा तेल डालकर मसाले डालें और उन्हें अच्छी तरह चटकने दें. इसके बाद 3-4 घंटे पहले से भिगोई हुई उड़द दाल डालें. दाल को कुछ मिनट तक भूनें.

2. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू और जरूरी मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं. स्टफिंग को सूखा रखने के लिए जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डाल सकते हैं.



3. फिलिंग में हल्का खट्टापन लाने के लिए इसमें चुटकी भर सिट्रिक एसिड डाला जा सकता है. अगर ये ना है तो नींबू का रस या थोड़ा अमचूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. जब दाल और आलू अच्छी तरह पक जाएं तो गैस बंद कर दें. इसके बाद इसमें थोड़ा कद्दूकस किया हुआ चीज़ डालकर मिलाएं. इससे स्टफिंग को अच्छा स्वाद मिलेगा. अब इस मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें.



5. अब ब्रेड स्लाइस लें और उन्हें बेलन की मदद से हल्का दबाते हुए पतला-पतला बेल लें. ध्यान रखें कि ब्रेड में कोई गैप न रहे. इसी तरह दूसरी ब्रेड स्लाइस भी बेल लें.

Advertisement

6. एक ब्रेड स्लाइस पर हल्का पानी लगाएं और बीच में तैयार की हुई आलू-दाल की स्टफिंग रखें. इसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर इसे सैंडविच की तरह बंद कर दें.

7. अब किसी कुकी कटर की मदद से गोल आकार में काट लें. अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो छोटी कटोरी या गिलास का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.



8. ध्यान रखें ब्रेड काटने के बाद कचौरी बनाते समय सबसे जरूरी है कि इसके किनारें अच्छी तरह चिपके हों. हाथों पर थोड़ा पानी लगाकर कचौरी के किनारों को दबाकर सील कर दें. ऐसा करने से तलते समय स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और तेल भी अंदर नहीं जाएगा.



9. अब कचौड़ी तलने के लिए कड़ाही में तेल गर्म करें और तैयार की हुईं ब्रेड कचौड़ियों को गर्म तेल में डालकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें. जब कचौरी अच्छी तरह सिक जाए तो इसे तेल से निकालकर प्लेट में रख दें.



10. गरमा-गरम ब्रेड कचौड़ी को चाय, हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ आप परोस सकते हैं. बारिश के मौसम में शाम की चाय के साथ ये झटपट बनने वाला स्नैक घरवालों को खूब पसंद आ सकता है.

आटा गूंथने की जरूरत नहीं

इस रेसिपी की सबसे खास बात यही है कि कचौरी बनाने के लिए आटा गूंथने और उसे बेलने की जरूरत नहीं पड़ती. ब्रेड की मदद से कचौरी का बेस तैयार हो जाता है और अंदर की आलू-दाल की मसालेदार स्टफिंग इसका स्वाद बढ़ा देती है. इसलिए जब बारिश में कुछ गरमा-गरम और क्रिस्पी खाने का मन हो, तो यह आसान ब्रेड कचौरी एक बार जरूर ट्राई की जा सकती है.

---- समाप्त ----