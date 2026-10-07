scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राहुल गांधी वोट चोर को बचा रहे', KTR का कांग्रेस पर निशाना

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के बीच, तेलंगाना में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है. KTR ने राहुल गांधी पर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने रेवंत रेड्डी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में सबसे बड़े वोट चोर को जन्म दिया है.

Advertisement
X
राहुल गांधी को केटीआर ने 'कायर' बताया. (File Photo- PTI)
राहुल गांधी को केटीआर ने 'कायर' बताया. (File Photo- PTI)

दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे विपक्ष के प्रदर्शनों के बीच, तेलंगाना में सियासत गरमा गई है. मंगलवार को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने राहुल गांधी को 'पाखंडी' करार दे दिया.

KTR ने कांग्रेस पर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने ही तेलंगाना में 'सबसे बड़े वोट चोर' को जन्म दिया है.

KTR ने कांग्रेस समर्थकों को भी करारा जवाब दिया. दरअसल, KTR BRS के संस्थापक और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) के बेटे हैं. वो अपने पिता की सरकार में मंत्री रहे हैं और बाद में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष बने. इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ कांग्रेस समर्थकों ने 'नेपो किड' कहा था.  

राहुल गांधी को दिया 'नेपो किड' का ताना

इस पर पलटवार करते हुए KTR ने 'एक्स' पर कहा, 'ये उस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जिसका नेता नेहरू की बेटी के बेटे का बेटा हो.' ये तंज राहुल गांधी पर था, जो जवाहरलाल नेहरू के परपोते और इंदिरा गांधी के पोते हैं. 

KTR का ये हमला सिर्फ वंशवाद तक सीमित नहीं था. इसके पीछे दिल्ली का सियासी ड्रामा और तेलंगाना में BRS नेता मन्ने कृष्णंक की गिरफ्तारी भी वजह थी. तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ बीआरएस का राजनीतिक संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है.

Advertisement

दिल्ली में राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची के SIR में गड़बड़ को लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था. पुलिस बैरिकेड्स रोके जाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन के परिसर में दाखिल हुए और घंटों धरना दिया. बाद में दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अनधिकृत प्रवेश को लेकर FIR दर्ज की.

राहुल गांधी को कहा कायर और दबंग

इसी हंगामे को आधार बनाते हुए केटीआर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन एक कायर, दबंग और अलोकतांत्रिक इंसान की तरह बर्ताव करते हैं.' केटीआर ने आरोप लगाया कि गांधी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान का उपदेश देते हैं, लेकिन अपने 'कठपुतली' मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए तेलंगाना में अराजकता फैला रहे हैं और दलबदल को बढ़ावा दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकते राहुल गांधी', बोले हिमंता बिस्वा सरमा

उन्होंने आगे कहा, 'वो सड़कों पर वोट चोरी का शोर मचाते हैं, लेकिन तेलंगाना के सबसे बड़े वोट-चोर और वोट-फॉर-नोट के सौदागर को मुख्यमंत्री बना दिया.' उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी किसी पर भी बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब BRS नेता कृष्णंक ने रेवंत रेड्डी परिवार के भ्रष्टाचार के सबूतों पर सवाल उठाया, तो उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया.

Advertisement

केटीआर ने अपने पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी से अपील की कि वो अपनी इस राजनीति को रोकें और देश के संविधान का मजाक उड़ाना बंद करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सीएम से पीएम पद तक... जनसेवा में नरेंद्र मोदी के 25 साल बेमिसाल, देखें |
    क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम कराने का झांसा, बैंक अधिकारी बनकर दो खातों से 4 लाख उड़ाए |
    'आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसने...', भारत में स्टारलिंक की एंट्री रुकने पर भड़के मस्क |
    संजय दत्त के 'भारत में शांति नहीं' वाले बयान पर आमिर खान का रिएक्शन वायरल, वीडियो |
    शराब पार्टी में दोस्त ही बने दुश्मन, 80 रुपये के लिए अनीस की हत्या, सलाई से किया गर्दन पर वार |
    घर में घुसकर 19 साल की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, चाचा से बोला- भतीजी को गोली मार दी है |
    बिगड़ी दिल्ली की हवा, 3 साल में सबसे प्रदूषित रहा अक्टूबर का पहला हफ्ता |
    विवेक अग्निहोत्री के बयान पर VHP का पलटवार, कहा- हिंदू धर्म पर ज्ञान ना बांटें |
    CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा, राहुल और प्रियंका गांधी हिरासत में |
    CCTV: 2 बाइकों में आग लगाने के बाद नोज़ल जलाने की कोशिश, बाल-बाल बचा पेट्रोल पंप
    Advertisement