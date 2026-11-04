आज 4 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, धन-संपत्ति के बनेंगे योग

कारोबारी प्रयासों में संवार बनी रहेगी. व्यावसायिक लेनदेन व संबंध संवरेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. आर्थिक क्षेत्र में इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. के मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. मित्रों का साथ बनाए रखेंगे. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षित सफलता पाएंगे. प्रयासों में सुधार आएगा. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- व्यावसायिक स्थिति मजबूत बनेगी. लेनदेन में आगे रहेंगे. धन संपत्ति के प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. भूमि भवन के कार्य पक्ष में बनेंगे. साहस बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद बना रहेगा. परस्पर विश्वास जीतेंगे. स्वजनों संग सुखद यात्रा पर जा सकते हैं. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. अहंकार में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विकता रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बढ़ाए रहेंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. पहल बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : स्फटिक के समान

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