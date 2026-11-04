scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप के प्लान को ग्रीनलैंड की हरी झंडी, 16-0 से पास हुआ सुरक्षा समझौता

ग्रीनलैंड की संसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुए सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है, जो द्वीप में अमेरिकी सैन्य अड्डों के विस्तार और मिसाइल रक्षा प्रणाली की स्थापना की अनुमति देगा.

Advertisement
X
अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सितंबर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. (Photo: Reuters)
अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सितंबर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. (Photo: Reuters)

ग्रीनलैंड की संसद ने मंगलवार को उस सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी, जो इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था. हालांकि, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस समझौते से होने वाले आर्थिक फायदे पर सवाल उठाए हैं. 

अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने सितंबर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसका मकसद ग्रीनलैंड को लेकर बने तनाव को खत्म करना था. दरअसल, रणनीतिक रूप से अहम और खनिज संपदा से भरपूर इस द्वीप पर कब्जा करने की ट्रंप कई बार धमकी दे चुके थे. ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है. 

यह समझौता ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की भूमिका का विस्तार करता है. इससे वहां दो नए सैन्य अड्डे बनाने और ट्रंप की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली लगाने का रास्ता साफ होगा. हालांकि समझौते में डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के लोगों के अपने भविष्य का फैसला खुद करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

climate change 7 planetary indicators
धरती के बिगड़ते हालात के 7 सबूत, वैज्ञानिकों की चेतावनी
Greenland shark 400 years old
150 साल की उम्र में मां बनती है ये मछली, 10 साल गर्भ में रहता है बच्चा!
UN में ट्रंप कई बड़े मुद्दों पर ट्रंप का भाषण काफी चर्चा में है. (Photo-ANI)
ईरान का खात्मा, ग्रीनलैंड, 8 युद्ध... UNGA स्पीच में क्या-क्या बोले ट्रंप?
us-denmark-greenland-defense-agreement
अमेरिका-डेनमार्क-ग्रीनलैंड की नई डिफेंस डील, आर्कटिक सुरक्षा पर फोकस
Greenland
बर्फ वाले ग्रीनलैंड में दो मिलिट्री बेस बनाएगा US... ट्रंप ने की डील

पिछले महीने इस समझौते पर संसद में पहली बार चर्चा हुई थी. तभी ज्यादातर सांसदों ने इसके समर्थन में अपनी राय जाहिर कर दी थी. मंगलवार को हुए मतदान में 16 वोट इसके पक्ष में पड़े. जबकि इसके विरोध में कोई वोट नहीं आया. वहीं, 7 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.  

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका में मिड-टर्म इलेक्शन की वोटिंग, गिरती रेटिंग के बीच तीन मुद्दों पर घिरे हैं ट्रंप!

जनवरी में व्हाइट हाउस ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. इनमें अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करने का विकल्प भी शामिल था. ट्रंप के इस बयान से यूरोपीय देशों की सरकारें चिंतित हो गई थी. इसके बाद तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर तेजी से बातचीत शुरू हुई. ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री म्यूट एगेडे ने मंगलवार को कहा कि इस समझौते को मंजूरी मिलना द्वीप के लिए एक बड़ा कदम है. 

मतदान से कुछ समय पहले राजधानी नूक में सांसदों को संबोधित करते हुए एगेडे ने कहा, 'हमें यह मानना होगा कि अब शांति और स्थिरता ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हमेशा के लिए पक्का मान लें.' ग्रीनलैंड की आजादी की मांग उठाने वाली प्रमुख विपक्षी पार्टी नालेराक ने इस समझौते से होने वाले आर्थिक फायदे पर सवाल उठाए हैं. 

पार्टी के अध्यक्ष पेले ब्रोबर्ग ने कहा, 'हम ऐसा बेहतर समझौता चाहते हैं जिससे ग्रीनलैंड को आजाद देश बनने के बाद भी फायदा मिल सके. लेकिन इस समझौते से कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ है.' अब डेनमार्क की संसद में 11 नवंबर को इस विधेयक पर पहली बार चर्चा होगी. इसके बाद 19 नवंबर को दूसरी चर्चा और वोटिंग होगी. 

Advertisement

यह समझौता डेनमार्क और ग्रीनलैंड की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो जाएगा. इसके लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी नहीं होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    2. ट्रंप के प्लान को ग्रीनलैंड की हरी झंडी, 16-0 से पास हुआ सुरक्षा समझौता |
    आज 4 नवंबर 2026 मकर राशिफल: आज अपनों की सलाह आएगी काम, विरोधियों से रहें सतर्क |
    आज 4 नवंबर 2026 धनु राशिफल: अधिकारियों का मिलेगा साथ, कारोबार में आएगी तेजी |
    आज 4 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज चमकेगा भाग्य, नौकरी में बढ़ेगा पद-प्रतिष्ठा |
    आज 4 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, धन-संपत्ति के बनेंगे योग |
    आज 4 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, निवेश में बरतें सावधानी |
    आज 4 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, धन लाभ के बनेंगे योग |
    आज 4 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: व्यापार में मिलेगा बड़ा फायदा, प्रेम जीवन में भी बढ़ेगा प्यार |
    आज 4 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज हर तरफ से मिलेगी खुशखबरी, बढ़ेगी कमाई |
    एक क्लिक में पढ़ें 4 नवंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें
    Advertisement