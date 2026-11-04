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आज 4 नवंबर 2026 मकर राशिफल: आज अपनों की सलाह आएगी काम, विरोधियों से रहें सतर्क

Aaj ka Makar Rashifal 4 November 2026, Capricorn Horoscope Today: कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे.

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capricorn horoscope
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घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. अपनों के साथ वक्त बिताने पर जोर देंगे. परिवार में सहयोग समर्थन का भाव बनाए रखेंगे. जिद व आवेश में निर्णय नहीं लेंगे. कार्यव्यवस्था में विश्वास बनाए रखेंगे. निजी मामले सामान्य रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सजगता से आगे बढ़ें.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक सावधानी बढ़ाएंगे. बहस विवाद से बचेंगे. विविध मामले नियंत्रण में रखेंगे. कार्य कुशलता पर भरोसा बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेंगे. लाभ प्रभावित रह सकते हैं.

धन संपत्ति- लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे. अन्य के मामलों में दखल से बचेंगे. रुटीन बनाए रखें. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. जोखिम उठाने की आदत से बचेंगे. सहकारिता का भाव रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- आर्थिक विषयों में धैर्य दिखाएं. अन्य से अधिक अपेक्षाएं न रखें. व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों को परखने की गलती न करें. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- नजरिया बड़ा रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार बढ़ाएं. योजना से आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझीदारी पर जोर दें.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. सहजता रखें.

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शुभ अंक : 4, 5, 6 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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