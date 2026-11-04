आज 4 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज हर तरफ से मिलेगी खुशखबरी, बढ़ेगी कमाई

भाई बंधुओं के साथ सुख से समय बिताएंगे. सामाजिक संपर्क बेहतर बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता बढ़ेगी. वाणिज्यिक सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन पाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. सभी प्रभाव में बने रहेंगे. विविध गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों प्राप्त करेंगे.

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नौकरी व्यवसाय-योजनाएं गति लेंगी.यात्रा सफल होगी. कारोबार में नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. कला प्रदर्शन के अवसर रहेंगे. व्यापार के विस्तार में सफलता मिलेगी.

धन संपत्ति- विविध विषयों में तेजी रखेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सहकारिता बढ़त पाएगी. महत्व के मामले लंबित रखने से बचेंगे. वचन वादा पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों का लाभ उठाएंगे. सबके साथ सुख बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता व संतुलन बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनय विवेक बनाए रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. मेहमान का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समय सीमा का ध्यान रखें. व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उत्साह और मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. कथा प्रवचन सुनें.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : हल्का हरा

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