आज 4 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, निवेश में बरतें सावधानी

निवेश कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. व्यावसायिक लक्ष्य पर फोकस होगा. भावावेश में निर्णय न लें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. विदेशी कार्यों को गति दे सकते हैं. रिश्तों में सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें. यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. निजी मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. संकोच का भाव बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. कारोबार में अनुशासन रखें. वाणिज्यिक विषयों में विपक्षियों से सावधान रहें. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा रहेगा. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. अफवाहों पर ध्यान न दें. लेनदेन में ढिलाई से बचें. बजट पर अंकुश रखें. न्यायिक मामलों में सजग रहें.

प्रेम मैत्री- करीबियों को अनदेखा न करें. भावनात्मक सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. स्वजनों को पसंदीदा उपहार भेंट कर सकते हैं. सकारात्मकता बढ़ाए रहें. आवश्यक चर्चा से जुड़ें. प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्यपूर्वक संबंध संवारें. मित्रों को समय दें.

स्वास्थ्य मनोबल- धर्म का पालन बनाए रहें. चर्चा विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. आत्मअनुशासन बढ़ाएं.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. विनम्र रहें.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : गहरा हरा

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