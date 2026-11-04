आज 4 नवंबर 2026 धनु राशिफल: अधिकारियों का मिलेगा साथ, कारोबार में आएगी तेजी

कार्य व्यापार में अधिकांश मामले पक्ष बने रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. बड़ों का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों संग हर्ष से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. भाग्यबल तेजी बनाए रखेंगा. विविध प्रयास बढ़ावा पाएंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. व्यावसायिक मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्यशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं में उचित स्थिति रखेंगे. सत्ता संबंधी विषयों में तेजी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संतुंलन रखेंगे. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. प्रेम में सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख और समृद्धि बढ़त पाएगी. होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. व्रत संकल्प बनाए रखें.



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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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