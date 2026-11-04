scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 4 नवंबर 2026 धनु राशिफल: अधिकारियों का मिलेगा साथ, कारोबार में आएगी तेजी

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

कार्य व्यापार में अधिकांश मामले पक्ष बने रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. बड़ों का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों संग हर्ष से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य ररखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. भाग्यबल तेजी बनाए रखेंगा. विविध प्रयास बढ़ावा पाएंगे. सहकारिता व साझेदारी को बल मिलेगा. लक्ष्यों को साधने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी. व्यावसायिक मामलों में बेहतर रहेंगे. कार्यशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. योजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं में उचित स्थिति रखेंगे. सत्ता संबंधी विषयों में तेजी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों का व्यापार में नुकसान हो सकता है, जानें आज का उपाय
आर्थिक लाभ में होगी वृद्धि, प्रेम जीवन रहेगा खुशहाल
धनु राशि वालों की आज धन की स्थिति में सुधार होगा, करें ये उपाय
आर्थिक मामलों में बरतें सतर्कता, रिश्तों में बनाए रखें मिठास
धनु राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, किसी नई योजना पर चर्चा होगी, जानें शुभ रंग

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संतुंलन रखेंगे. अपनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. निजी संबंध बेहतर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. प्रेम में सहजता सक्रियता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख और समृद्धि बढ़त पाएगी. होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें.  व्रत संकल्प बनाए रखें.
 

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 4 नवंबर 2026 तुला राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, धन-संपत्ति के बनेंगे योग |
    आज 4 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, निवेश में बरतें सावधानी |
    आज 4 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, धन लाभ के बनेंगे योग |
    आज 4 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: व्यापार में मिलेगा बड़ा फायदा, प्रेम जीवन में भी बढ़ेगा प्यार |
    आज 4 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज हर तरफ से मिलेगी खुशखबरी, बढ़ेगी कमाई |
    एक क्लिक में पढ़ें 4 नवंबर 2026, बुधवार की अहम खबरें |
    आज 4 नवंबर 2026 वृष राशिफल: आज संभलकर लें फैसले, करियर में मिलेगी सफलता |
    आज 4 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आज चमकेगी किस्मत! नौकरी-कारोबार में मिलेगी तरक्की |
    Aaj ka Upay 4 November 2026: यदि व्यापार में रुकावट आ रही है तो ये उपाय करें
    Advertisement