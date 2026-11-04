आज 4 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: करियर में बनेंगे तरक्की के योग, आर्थिक पक्ष होगा मजबूत

आवश्यक विषयों में उचित गति गति बनाए रखेंगे. साझा संबंधों में मजबूती आएगी. परिवार में सहकारिता पर जोर बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. परिजनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे. लोगों से भेंट बढ़ाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. पेशेवर संबंध संवारेंगे. आर्थिक सफलता से उत्साहित रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर में लाभ के अवसर बने रहेंगे. संतुलित गतिविधि बनाए रखेंगे. महत्व कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. योजनाएं लंबित न रखें. कारोबार अपेक्षित बना रहेगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. टीम बनाकर कार्य करेंगे. लक्ष्य के प्रति जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. व्यवस्था नियंत्रित बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहयोग व सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग समर्थन बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे. सीख सलाह से निर्णय लेंगे. भावनात्मकता बढ़ाएंगे. प्रिय से नजदीकी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बढ़ाएंगे. उकसावे से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें. सरलता बनाए रखें.



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शुभ अंक : 4, 5 और 6

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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