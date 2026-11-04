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आज 4 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: आज खुलेंगे तरक्की के नए रास्ते, धन लाभ के बनेंगे योग

Aaj ka Singh Rashifal 4 November 2026, Leo Horoscope Today: वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे.

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जीवनशैली में सुधार बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मक संकेत बने रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संस्कारों पर जोर बना रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्य आगे बढ़ाएंगे. नवाचार पर जोर देंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप चलेंगे. समक़क्ष भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में प्रभावी रहेंगे. रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. शुभ प्रस्तावों में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. साझा कार्यों में आगे रहेंगे. सामंजस्यता रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. भव्यता को बल मिलेगा. बचत पर जोर होगा. रचनात्मक कार्यों को बढ़ाएंगे. नवाचार के मामलों में रुचि रखेंगे. साख में वृद्धि होगी.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सहजता बढ़ेगी. भेंट मुलाकात के सुखद अवसर बढ़ेंगे. पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. परिजनों में सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सहज गति से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार होगा. व्यवहार में मिठास रखेंगे. संबंध बल पाएंगे. कला कौशल बढ़ेगा. मनोबल में वृद्धि होगी.

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आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें.  आदरभाव रखें.
 

शुभ अंक : 1, 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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