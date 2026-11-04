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आज 4 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज चमकेगा भाग्य, नौकरी में बढ़ेगा पद-प्रतिष्ठा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 November 2026, Scorpio Horoscope Today: कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा.

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scorpio horoscope
scorpio horoscope

पेशेवर पक्ष सबल बना रहेगा. व्यावसायिक मामलों में उछाल आएगा. प्रबंधन के प्रयास आगे बढ़ेंगे. पैतृक संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में शुभता रखेंगे. कामकाजी मुलाकात असरदार रहेगी. प्रशासनिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. कार्यगत परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार पर जोर होगा. साहस व पराक्रम बनाए रखेंगे. वित्तीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अंहकार को त्यागें. मामले लंबित रखने से बचेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणाम संवरेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. इच्छित उपलब्धि हासिल करेंगे. सबका सहयोग पाएंगे.

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प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ सुख से समय बीतेगा. आपसी खुशी बढ़ेगी. पारिवारिक संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- तथ्य पर जोर देंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान एवं प्रयोग करें.  उत्साह बढ़ाए रखें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

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