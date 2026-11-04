आज 4 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: व्यापार में मिलेगा बड़ा फायदा, प्रेम जीवन में भी बढ़ेगा प्यार

साज संवार पर फोकस बढ़ेगा. कुल परिवार के मामलों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तिगत चर्चा संवाद पर जोर रहेगा. निजी कार्यों में संकोच दूर होगा. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से सहकार बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. पारिवारिक संबंधों को ऊर्जा देंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. परंपरागत विषयों में तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. भरोसा बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सफलता से उत्साहित रहेंगे. अपेक्षित उछाल बना रहेगा. करियर में सामंजस्यता बनाए रहेंगे. प्रयासों को उचित गति देंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक चर्चा में प्रमुखता से शामिल होंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. बचत व बैंकिंग पर जोर होगा.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. स्वजनों का आगमन होगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस होगा. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान करें. भव्यता बनाए रखें.



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शुभ अंक : 2, 4 और 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

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