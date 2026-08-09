दिल्ली में भारी बारिश से बढ़ गया यमुना का जलस्तर, असम में बाढ़ से 98 मौतें... जानें मौसम का अपडेट

देशभर में मॉनसून का असर जारी है. रविवार 9 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. राजधानी दिल्ली में तेज बारिश का दौर जारी है, जबकि हिमाचल और केरल में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं. असम में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, ओडिशा, पंजाब, केरल, लक्षद्वीप और झारखंड में भी बारिश की संभावना है. पिछले 8 दिनों से दिल्ली में बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है.

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मॉनसून की बात करें तो रविवार को मॉनसून देश के कई हिस्सों में सक्रिय रहने वाला है. इसके कारण मध्य, उत्तरी और दक्षिणी भारत के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र से पूर्वी और मध्य भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है. यह सिस्टम 8 अगस्त को बना था और अब पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है.

#WATCH | Delhi: The water level of the Yamuna River increases following heavy rainfall. pic.twitter.com/aVLFxeWy1y — ANI (@ANI) August 9, 2026

रविवार को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती हैं. वहीं, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्से और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी रविवार को बारिश का दौरा जारी रहने वाला है.

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राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां रविवार को हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, हरियाणा और पंजाब में भी रविवार को छिटपुट बारिश की उम्मीद है. दक्षिणी भारत में फिलहाल मॉनसून सक्रिय रहने वाला है. रविवार को कर्नाटक के कोस्टल इलाके, केरल, लक्षद्वीप और माहे में भारी बारिश हो सकती है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में पूर्वी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी भारत में भारी बारिश होगी.

IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश यादव के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है. इसे देखते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में अगले 6-7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है. दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है और आज हल्की बारिश की संभावना है.



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