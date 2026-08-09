दिल्ली: जितनी बारिश पूरे महीने में होनी थी, उतनी आठ दिनों में ही हो गई

राजधानी दिल्ली में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अगस्त महीने की औसत बारिश का आंकड़ा महीने के शुरुआती आठ दिनों में ही पार हो गया है. सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने अब तक 230.1 मिमी बारिश दर्ज की है.
शहर की मुख्य ऑब्जर्वेटरी, सफदरजंग ने महीने की शुरुआत से लेकर शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 225.7 मिमी बारिश दर्ज की थी, जबकि सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच 4.4 मिमी और बारिश हुई, जिससे कुल बारिश 230.1 मिमी हो गई.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में अगस्त के लिए औसत कुल बारिश, 1991-2020 की मौसम संबंधी अवधि के आधार पर - 226.8 मिमी है.
राजधानी शहर में शनिवार को पिछले दो सालों में अगस्त का सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन भी दर्ज किया गया. सफदरजंग में सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी बारिश हुई. इससे पहले शहर में अगस्त के किसी दिन इससे ज़्यादा बारिश 1 अगस्त, 2024 को हुई थी, जब 107.6 मिमी बारिश दर्ज की गई थी.
शहर में अगस्त महीने में लगातार चार दिन बारिश हुई है.
अन्य मौसम केंद्रों में, शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 98.7 मिमी बारिश के अलावा पालम में 104.6 मिमी, अयानगर में 115 मिमी, रिज में 89.8 मिमी और लोदी रोड में 86.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.
सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच, अयानगर में सबसे ज़्यादा 16 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद रिज में 9.4 मिमी और लोदी रोड में 6.5 मिमी बारिश हुई, जबकि सफदरजंग और पालम में 4-4 मिमी बारिश दर्ज की गई.
IMD ने कहा कि अगले दो दिनों में दिल्ली में कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.