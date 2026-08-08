CM योगी की शिव भक्ति... मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा- VIDEO

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में कांवड़ यात्रियों का पुष्पवर्षा करते हुए स्वागत किया. मेरठ के मोदीपुरम क्षेत्र में सीएम योगी ने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की. साथ ही, उनकी सफल यात्रा की उन्हें शुभकामनाएं दी.

और पढ़ें

श्रावण मास के दौरान शिवभक्त कांवड़ियों के सम्मान में मेरठ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है. मेरठ के मोदीपुरम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की. साथ ही, उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण भी किया. प्रशासन ने भी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं. जिससे लोगों को कहीं किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े.

#WATCH | Kanwar Yatra: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath showers flower petals on Kanwariyas in Meerut pic.twitter.com/rbQmWPW5rg — ANI (@ANI) August 8, 2026

मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि मेरठ में शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं. उन्होंने सभी कांवड़ियों का स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का आश्वासन दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लखनऊ में 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान हादसा, एक युवक घायल, CM योगी से मिले सनी और प्रीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा जाति, प्रांत और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर की जा रही है. हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल है. उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ियों पर आज, कल और सावन शिवरात्रि के दिन भी पुष्पवर्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारियां की गई हैं. उन्होंने कांवड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल यात्रा की कामना की. मालूम हो, इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और इसका समापन 11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि) को होगा. प्रशासन की ओर से इस यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.



---- समाप्त ----