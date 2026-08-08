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Dahi Wali Sabji Recipe: घर में नहीं है सब्जी? मिनटों में बना लें शेफ संजीव कपूर स्टाइल दही वाली सब्जी, नोट करें रेसिपी

Dahi Wali Sabji Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसी सब्जियां खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो दही वाली सब्जी ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको मशहूर शेफ संजीव कपूर स्टाइल में दही वाली सब्जी बनाने की रेसिपी बताएंगे.

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मिनटों में बनाएं संजीव कपूर की दही वाली सब्जी (Photo-ITG)
मिनटों में बनाएं संजीव कपूर की दही वाली सब्जी (Photo-ITG)

Dahi Wali Sabji Recipe: कई बार घर में कोई सब्जी नहीं होती या फिर रोज-रोज वही पुरानी सब्जियां खाने का मन नहीं करता. ऐसे में किचन में रखा दही आपके काम आ सकता है. आज हम आपको मशहूर शेफ संजीव कपूर स्टाइल में दही वाली सब्जी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. यह सब्जी न सिर्फ झटपट तैयार हो जाती है, बल्कि खाने में भी काफी टेस्टी लगती है. अगर आप भी लंच या डिनर में कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो दही वाली सब्जी बनाना न भूलें. आज हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे, जिसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार बनाना पसंद करेंगे.

दही वाली सब्जी बनाने के लिए कौन-कौन सी चीजें चाहिए?

1½ कप दही
1 मीडियम अकार का प्याज (बारीक कटा हुआ)
2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
2 बड़े चम्मच तेल
1 छोटा चम्मच जीरा
1½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटा चम्मच गरम मसाला
स्वादानुसार नमक
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

दही वाली सब्जी कैसे बनाएं?

  1. दही वाली सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च को बारीक काट लें. अब एक बाउल में दही को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि उसमें कोई गुठली न रहे.
  2. इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तब प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सुनहरा और पारदर्शी होने तक भून लें.
  3. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह भून लें.
  4. इसके बाद फेंटा हुआ दही डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाएं. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला दें.
  5. अब आपकी टेस्टी दही वाली सब्जी तैयार है. इसे हरे धनिये से सजाकर रोटी, पराठे या चावल के साथ गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

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  • दही को कड़ाही में डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लें.
  • दही डालने के बाद गैस को मध्यम या धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं.
  • तेज आंच पर दही पकाने से उसका टेक्सचर खराब हो सकता है.
  • ताजा दही इस्तेमाल करने से सब्जी का स्वाद ज्यादा अच्छा आता है.
  • ऊपर से ताजा हरा धनिया डालने से स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं.
---- समाप्त ----
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