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लखनऊ में 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान हादसा, एक युवक घायल, CM योगी से मिले सनी और प्रीति

सनी देओल और प्रीति जिंटा इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. काफी लंबे समय बाद दोनों सितारों की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी.

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सीएम योगी से मिले सनी देओल और प्रीति (Photo:x/@iamsunnydeol)
सीएम योगी से मिले सनी देओल और प्रीति (Photo:x/@iamsunnydeol)

सनी देओल और प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. लंबे समय बाद इस हिट जोड़ी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं और दोनों सितारे फिल्म के प्रमोशन में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इसी सिलसिले में दोनों कलाकार नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे, जहां एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान हादसा हो गया.

जानकारी के मुताबिक कृष्णा नगर स्थित फीनिक्स मॉल में फैंस की भारी भीड़ के बीच एक युवक गिरकर घायल हो गया. इस घटना के बाद मॉल में हड़कंप मच गया और अव्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे.

मॉल में प्रमोशन के दौरान हुआ हादसा
फिल्म के प्रमोशन के लिए सनी देओल और प्रीति जिंटा लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद फीनिक्स मॉल पहुंचे थे. जहां उन्हें देखने के लिए भारी तादाद में फैंस जमा हो गए थे. इसी दौरान मॉल परिसर में लापरवाही के चलते एक युवक अचानक नीचे गिर गया. शुरुआती खबरों में बताया गया कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पुलिस ने दी मामले की जानकारी
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने तुरंत स्थिति स्पष्ट की. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी शेयर करते हुए बताया कि फीनिक्स मॉल में फोटोग्राफी के दौरान एक व्यक्ति के पैर में मामूली चोट लग गई थी. पुलिस के मुताबिक, घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया. युवक पूरी तरह सुरक्षित है, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है और मौके पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.

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सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात
लखनऊ दौरे के दौरान सनी देओल और प्रीति जिंटा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की. दोनों सितारों ने 31 जनवरी 2026 को सीएम आवास पर जाकर उनसे भेंट की. इस खास मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों कलाकारों को देवी-देवताओं की मूर्तियां भेंट स्वरूप दीं और साथ में तस्वीरें भी खिंचवाईं.

8 साल बाद पर्दे पर लौटी जोड़ी
गौरतलब है कि प्रीति जिंटा और सनी देओल लगभग 8 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. इससे पहले दोनों को साल 2018 में आई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में एक साथ देखा गया था. भले ही वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल न दिखा सकी हो, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. अब 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को रिलीज होगी.
 

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