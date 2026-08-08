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फर्जी रसीद देकर हड़पे खाताधारकों के पैसे, फिर Dream11 पर खेला करोड़ों का सट्टा...पोस्टमास्टर गिरफ्तार

संभल में बहजोई डाकघर के सहायक पोस्टमास्टर दीपक कुमार को खाताधारकों के 1.40 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्राहकों को फर्जी रसीद देकर रकम अपने पास रखता और ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगाता था. जांच में सामने आया कि उसने करीब 4 करोड़ रुपये सट्टेबाजी में लगाए. आरोपी ऐसे खाताधारकों को निशाना बनाता था, जिनके मोबाइल नंबर खातों से लिंक नहीं थे. मामले में सात मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी पोस्टमास्टर. (Photo: ITG)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पोस्टमास्टर. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में डाकघर के खाताधारकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बहजोई थाना पुलिस ने खाताधारकों के एफडी और सेविंग अकाउंट से 1.40 करोड़ रुपये का गबन करने के आरोप में सहायक पोस्टमास्टर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी के ऑनलाइन सट्टेबाजी में करीब 4 करोड़ रुपये लगाने की बात सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पोस्टमास्टर डाकघर में एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने आने वाले ग्राहकों को रकम जमा करने की फर्जी रसीद दे देता था. इसके बाद वह ग्राहकों की रकम को उनके खाते में जमा करने के बजाय कथित तौर पर निकालकर ऑनलाइन सट्टेबाजी में इस्तेमाल करता था. शुरुआती जांच में सात खाताधारकों के खातों से करीब 1.40 करोड़ रुपये के गबन की पुष्टि हुई है.

ऐसे खाता धारकों को निशाना बनाता था आरोपी
मामला तब सामने आया जब बहजोई थाना पुलिस को सात अलग-अलग खाताधारकों ने शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके डाकघर खातों से बड़ी रकम निकाल ली गई, जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. शिकायतों के बाद सीओ स्तुति सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान सहायक पोस्टमास्टर दीपक कुमार की भूमिका सामने आई.

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पुलिस ने सेमर टोला मोहल्ले के रहने वाले दीपक कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि वह ऐसे खाताधारकों को निशाना बनाता था, जिनके मोबाइल नंबर उनके खातों से लिंक नहीं थे. इस वजह से खातों में होने वाले लेनदेन की जानकारी ग्राहकों के मोबाइल पर नहीं पहुंचती थी.

आरोपी की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, आरोपी वर्ष 2023 में चंदौसी डाकघर में तैनात था और इसके बाद बहजोई डाकघर में आया. एसपी केके विश्नोई ने बताया कि आरोपी ने लोगों के सेविंग अकाउंट से करोड़ों रुपये की रकम का गबन किया है. पुलिस ने मामले में सात अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं.

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की जांच डाकघर से जुड़े अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी पहुंच गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गबन में किसी अन्य कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका थी या नहीं और कुल कितनी रकम का नुकसान हुआ है.

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