पत्नी को बांहों में लेकर झूमे उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड, हुए रोमांटिक, कदमों में झुकाया सिर

बॉलीवुड की 'रंगीला गर्ल' उर्मिला मातोंडकर के एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं. उर्मिला से तलाक के बाद मोहसिन ने दूसरी शादी की और अब हनीमून पर पत्नी निधा भट्ट संग रोमांटिक पल शेयर कर रहे हैं. अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर हनीमून और वेडिंग का अनसीन वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मोहसिन अपनी जीवनसाथी संग रोमांटिक होते दिख रहे हैं.

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पत्नी संग रोमांटिक हुए मोहसिन

उर्मिला मातोंडकर और मोहसिन अख्तर मीर की शादी 2016 में हुई थी, जिसने बॉलीवुड जगत में हलचल मचा दी थी. कश्मीर के रहने वाले बिजनेसमैन-मॉडल मोहसिन, उर्मिला से करीब 10 साल छोटे हैं. दोनों की शादी इंटरफेथ होने के कारण काफी सुर्खियों में रही थी. शादी के शुरुआती दिनों में दोनों को उम्र के फासले और धर्म की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उर्मिला ने हमेशा अपने पति का सपोर्ट किया. 8 साल की शादी के बाद 2024 में उर्मिला और मोहसिन तलाक लेकर अलग हो गए.

तलाक के दो साल बाद मोहसिन ने 2026 में निधा भट्ट के साथ दूसरी शादी की और सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर किया. शादी के बाद दोनों हनीमून पर गए, जहां की रोमांटिक तस्वीरें वायरल हुईं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में मोहसिन हसीन वादियों में अपनी वाइफ निधा को बांहों में लेकर रोमांस कर रहे हैं.

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उसी वीडियो में मोहसिन निकाह के वक्त अपनी पत्नी के कदमों में सिर झुकाते दिखे. मोहसिन और निधा का प्यार देखकर बस यही कहा जा सकता है कि इन्हें किसी की नजर ना लगे.

वहीं, उर्मिला मातोंडकर तलाक के बाद सिंगल लाइफ जी रही हैं और अपने करियर व पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं. उन्होंने हाल के इंटरव्यू में कहा है कि अब वो अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख रही हैं. भविष्य में किसी भी नए रिश्ते को लेकर ओपन हैं, लेकिन अभी उनके लिए करियर और पर्सनल स्पेस ज्यादा अहम है.

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