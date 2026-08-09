scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खेत ने उगला करोड़ों का सोना, बिजली के खंभे के नीचे गड़ा मिला, पुलिस भी रह गई हैरान

MP के गुना में पंचायत सचिव के घर हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस ने खेत में गड़ा 985 ग्राम सोना बरामद किया. पारदी गुट के दो आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी...

Advertisement
X
पुलिस ने खेत में गड़ा 985 ग्राम सोना बरामद किया.(Photo:ITG)
पुलिस ने खेत में गड़ा 985 ग्राम सोना बरामद किया.(Photo:ITG)

MP News: गुना जिले फतेहगढ़ थाना इलाके के चक चुरेला गांव में करोड़ों रुपए के सोने की चोरी ने पुलिस को हैरान कर के रख दिया था. पारदी गुट से जुड़े 18-20 बदमाशों ने पंचायत सचिव घर में घुसकर डेढ़ किलो सोना , चांदी ,नकद और तिजोरी चुरा ली थी. पंचायत सचिव पवन मीना के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. जांच में पाया गया कि चोरी करने वाले बदमाश पारदी गुट के हैं जो धरनावदा थाना क्षेत्र के कनेरा गांव के निवासी हैं.

चोरी की इस बड़ी वारदात के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) हितिका वासल ने स्पेशल टीम भी गठित की थी. साथ ही 7 थानों का पुलिस बल भी चोरों की तलाश में लगाया गया. कनेरा गांव में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया, जिसके बाद आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस को सफलता मिल गई.

पुलिस को एक खेत में बिजली के खंबे के नीचे जमीन में करोड़ों रुपए का सोना गड़ा हुआ मिला. ये वही सोना था जिसे चुराया गया था. चोरी में से 985 ग्राम सोना पुलिस ने बरामद कर लिया. वहीं, इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Khushi Dabhade
फेंसिंग में छाया MP का नाम, खुशी दाभाडे भारतीय टीम में शामिल
cbi-filed-chargesheet-on-pnc-infratech
पंखे से हाइवे सुखाने वाली कंपनी... पहले भी घूस लेते पकड़े गए थे कर्मचारी
Murderer Arrested after 28 years
1999 में हथकड़ी समेत कस्टडी से भागा था आरोपी, 28 साल बाद पुलिस ने दबोचा
indore police action against raja bhoj dhaba
राजा रघुवंशी के नाम से शुरू किया था ढाबा, अवैध शराब परोसते पकड़े गए भाई
tarak mehta ka ulta chasma
'तारक मेहता...' में एक्टिंग करने 900 KM दूर जा पहुंचा लड़का, फिर जो हुआ

हैरान करने वाली बात है कि घटना से ठीक एक महीने पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कनेरा गांव पहुंचे थे, जहां एक सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया था. स्थानीय सांसद सिंधिया ने कनेरा गांव के लोगों को चोरी-डकैती न से दूर करवाने की शपथ दिलाई थी, लेकिन उसके बावजूद ठीक एक महीने बाद गांव के 18-20 बदमाशों ने मिलकर करोड़ों की चोरी कर डाली.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि चोरी गए माल में से 985 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है. जल्द ही बाकी का माल भी बरामद कर लिया जाएगा. पुलिस के लिए करोड़ों की चोरी बड़ी चुनौती बनी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने काफी मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    खेत ने उगला करोड़ों का सोना, बिजली के खंभे के नीचे गड़ा मिला, पुलिस भी रह गई हैरान |
    100 दिन बाद बदले नेपाल पीएम बालेन के सुर... भारत-चीन और अमेरिका के राजदूतों से करेंगे मुलाकात |
    मिर्जापुर द मूवी: ट्रेलर से पहले 4 पोस्टर्स ने उड़ाया गर्दा, कालीन भैया और गुड्डू पंडित का दिखा खौफनाक अंदाज |
    सिर्फ खाना गर्म करने के काम नहीं आता बोरोसिल का बाउल, जानिए इसकी गजब की खासियत और बड़े इस्तेमाल |
    Sawan Doosra Somwar 2026: सावन का दूसरा सोमवार कल, बन रहा अद्भुत संयोग! जानें पूजा का शुभ मुहूर्त |
    पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में Mamata Banerjee के काफिले पर, भीड़ ने किया हमला |
    IND vs SL: मोहम्मद सिराज ने अंतिम ओवर में जड़े लगातार 3 छक्के, भारत ने SL XI को 6 विकेट से रौंदा |
    शिवरात्रि से पहले हरिद्वार में उमड़ा डाक कांवड़ियों का सैलाब, शंकराचार्य चौक पर संभालना मुश्किल हुआ ट्रैफिक |
    99.95% टाइम पर चली दिल्ली मेट्रो, DMRC ने बताया- कौन सी Metro देरी वाली |
    कारगिल के वायुवीरों की कहानी, 'ऑपरेशन सफेद सागर की स्टार कास्ट की जुबानी
    Advertisement