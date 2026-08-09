खेत ने उगला करोड़ों का सोना, बिजली के खंभे के नीचे गड़ा मिला, पुलिस भी रह गई हैरान

MP News: गुना जिले फतेहगढ़ थाना इलाके के चक चुरेला गांव में करोड़ों रुपए के सोने की चोरी ने पुलिस को हैरान कर के रख दिया था. पारदी गुट से जुड़े 18-20 बदमाशों ने पंचायत सचिव घर में घुसकर डेढ़ किलो सोना , चांदी ,नकद और तिजोरी चुरा ली थी. पंचायत सचिव पवन मीना के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. जांच में पाया गया कि चोरी करने वाले बदमाश पारदी गुट के हैं जो धरनावदा थाना क्षेत्र के कनेरा गांव के निवासी हैं.

और पढ़ें

चोरी की इस बड़ी वारदात के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) हितिका वासल ने स्पेशल टीम भी गठित की थी. साथ ही 7 थानों का पुलिस बल भी चोरों की तलाश में लगाया गया. कनेरा गांव में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया, जिसके बाद आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस को सफलता मिल गई.

पुलिस को एक खेत में बिजली के खंबे के नीचे जमीन में करोड़ों रुपए का सोना गड़ा हुआ मिला. ये वही सोना था जिसे चुराया गया था. चोरी में से 985 ग्राम सोना पुलिस ने बरामद कर लिया. वहीं, इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

हैरान करने वाली बात है कि घटना से ठीक एक महीने पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कनेरा गांव पहुंचे थे, जहां एक सब स्टेशन का लोकार्पण किया गया था. स्थानीय सांसद सिंधिया ने कनेरा गांव के लोगों को चोरी-डकैती न से दूर करवाने की शपथ दिलाई थी, लेकिन उसके बावजूद ठीक एक महीने बाद गांव के 18-20 बदमाशों ने मिलकर करोड़ों की चोरी कर डाली.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि चोरी गए माल में से 985 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है. जल्द ही बाकी का माल भी बरामद कर लिया जाएगा. पुलिस के लिए करोड़ों की चोरी बड़ी चुनौती बनी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने काफी मेहनत के बाद सफलता हासिल की है.

---- समाप्त ----