सपा सांसदों ने संसद सत्र के दौरान जुटाए ₹2.15 लाख, CP के हनुमान मंदिर में किए दान

समाजवादी पार्टी के सांसदों ने गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान इकट्ठा किए गए 2.15 लाख रुपये दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर को दान किए.

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एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद और राजीव राय ने मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद मंदिर का दौरा किया और इकट्ठा की गई रकम सौंपी.

सांसदों ने बताया कि वे संसद में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी.

इस मुद्दे पर बोलते हुए, एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उम्मीदवारों से पूछे जा रहे सवालों का स्वरूप संविधान के खिलाफ था. एसपी सांसदो का कहना है कि वे संसद के भीतर और बाहर इन मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे.

बता दें, मॉनसून सत्र के दौरान संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का लगातार प्रदर्शन देखने को मिला. 'चंदा चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता नजर आया. प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रतीकात्मक दान पात्र भी रखा गया और उसके जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया.

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इस बीच, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही पहली बार पूरे 'वंदे मातरम्' के साथ शुरू हुई. राष्ट्रगीत के छह स्टैंजा बजाए जाने के बाद, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और सत्र समाप्त हो गया.

हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई. गुरुवार को संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों की ओर से जोरदार विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला.

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