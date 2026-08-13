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अकाली नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल पर हमला, निहंग ने कृपाण से किया अटैक, VIDEO आया सामने

महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है. घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.  

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सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है. (Photo-ITG)
सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है. घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.  

नांदेड़ के माता साहिब कौर इलाके के एक गुरुद्वारे में  एक निहंग ने धारदार हथियार (जिसे कृपाण बताया जा रहा है) से हमला किया. इस दौरान सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट आई और उन्हें एक प्राइवेट यशोसाई हॉस्पिटल ले जाया गया. इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को डिटेन किया है. 

नांदेड़ के डीएम राहुल कर्डिले ने बताया, सुखबीर सिंह बादल पर्सनल विजिट पर गुरुद्वारे आए हुए थे. उन्हें तय समय के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी दी गई थी. इसी दौरान अचानक एक शख्स गुरुद्वारा परिसर में घुसा और उन पर हमला कर दिया. उन्हें हल्की चोटें आईं. बचाने आए पुलिस इंस्पेक्टर को भी इस घटना में हल्की चोटें आईं.  

यह भी पढ़ें: तब सुखबीर बादल पर चली थी गोली, कुछ फीट से बच गए थे, अब कृपाण से हुआ वार

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हमले के बाद जब बादल अस्पताल पहुंचे तो उनका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मियों के बीच वह हाथ पर कपड़ा रखकर अस्पताल में एंट्री कर रहे हैं.
हमलावर को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.  सुरक्षा कर्मियों बादल की सुरक्षा और कड़ी कर दी है. यह पहली बार नहीं है जब बादल पर हमला किया गया हो. 4 दिसंबर 2024 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर भी एक जानलेवा हमला (गोली चलाने का प्रयास) हुआ था. इस दौरान भी वह बाल-बाल बचे थे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SAD प्रमुख और पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की जांच के आदेश दिए हैं. फडणवीस ने नांदेड़ के पुलिस अधीक्षक से इस घटना के बारे में जानकारी मांगी. आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं. CMO सूत्रों के मुताबिक बादल की हालत स्थिर बताई जा रही है.

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