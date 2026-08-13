Lauki Arhar Dal Recipe: लंच में बनाएं तड़के वाली लौकी अरहर दाल, कटोरी भर-भरकर खाएंगे बच्चे, नोट करें रेसिपी
लौकी में चना दाल डालकर तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अरहर दाल के साथ लौकी की बनाया है. लौकी और अरहर दाल का स्वाद बहुत कमाल का होता है और इससे आप बिना किसी झंझट के ही मिनटों में बोरिंग दाल से कुछ नया और हेल्दी भी बना लेते हैं. आइए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं, जो आप लंच में ट्राई कर सकते हैं.
How to Make Lauki Arhar Dal: भारत में दोपहर के समय ज्यादातर घरों में दाल-चावल बनाया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं. मगर चावल के साथ रोज-रोज सिंपल दाल खाकर मन भर जाता है और ऐसे में कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है. मगर सुबह नाश्ता बनाने के बाद लंच में कुछ आसान और झटपट बनने वाली डिश की लोग तलाश में रहते हैं, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी आसान और लाजवाब डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार खाने के बाद आप उसे बार-बार बनाकर खाएंगे.
लौकी अरहर दाल बनाने में काफी सिंपल होती है और उतनी ही टेस्टी भी होती है. लौकी अरहर दाल को आप जब मन हो तब बना सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है, रसोई के आम मसालों से ही आप इसे बना सकते हैं.
लौकी अरहर दाल स्वाद और सेहत से भरपूर आसान डिश है, जिसे आप झटपट बनाकर दोपहर में चावल और रोटी के साथ मजे से खा सकते हैं. आइए आपको इसे स्टेप बॉय स्टेप बनाने का तरीका बताते हैं.