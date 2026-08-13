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Lauki Arhar Dal Recipe: लंच में बनाएं तड़के वाली लौकी अरहर दाल, कटोरी भर-भरकर खाएंगे बच्चे, नोट करें रेसिपी

लौकी में चना दाल डालकर तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी अरहर दाल के साथ लौकी की बनाया है. लौकी और अरहर दाल का स्वाद बहुत कमाल का होता है और इससे आप बिना किसी झंझट के ही मिनटों में बोरिंग दाल से कुछ नया और हेल्दी भी बना लेते हैं. आइए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं, जो आप लंच में ट्राई कर सकते हैं.

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दाल खाने से प्रोटीन मिलता है. (PHOTO:AI)
दाल खाने से प्रोटीन मिलता है. (PHOTO:AI)

How to Make Lauki Arhar Dal: भारत में दोपहर के समय ज्यादातर घरों में दाल-चावल बनाया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाते भी हैं. मगर चावल के साथ रोज-रोज सिंपल दाल खाकर मन भर जाता है और ऐसे में कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है. मगर सुबह नाश्ता बनाने के बाद लंच में कुछ आसान और झटपट बनने वाली डिश की लोग तलाश में रहते हैं, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी आसान और लाजवाब डिश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार खाने के बाद आप उसे बार-बार बनाकर खाएंगे. 

लौकी अरहर दाल बनाने में काफी सिंपल होती है और उतनी ही टेस्टी भी होती है. लौकी अरहर दाल को आप जब मन हो तब बना सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं होती है, रसोई के आम मसालों से ही आप इसे बना सकते हैं. 

लौकी अरहर दाल स्वाद और सेहत से भरपूर आसान डिश है, जिसे आप झटपट बनाकर दोपहर में चावल और रोटी के साथ मजे से खा सकते हैं. आइए आपको इसे स्टेप बॉय स्टेप बनाने का तरीका बताते हैं. 

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लौकी अरहर दाल के लिए सामग्री

  • 1 कप अरहर (तूर) दाल
  • 250 ग्राम लौकी (छिली और छोटे टुकड़ों में कटी)
  • 1 प्याज (बारीक कटा)
  • 1 टमाटर (बारीक कटा)
  • 2 हरी मिर्च (चीरी हुई)
  • 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • 2 बड़े चम्मच घी या तेल

तड़के के लिए

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  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 2-3 लहसुन की कलियां (कटी हुई)
  • 1 सूखी लाल मिर्च
  • चुटकीभर हींग
  • थोड़ा हरा धनिया

इस तरीके से बनाएं लौकी अरहर दाल

  1. अरहर दाल को धोकर 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दें. उसके बाद कुकर में दाल, लौकी, हल्दी, नमक और लगभग 3 कप पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं.
  2. तड़के के लिए एक पैन में घी या तेल गर्म करें. जीरा, हींग, लहसुन और सूखी लाल मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें. 
  3. अब प्याज डालकर हल्का गोल्डन करें. फिर अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह पकाएं.
  4. लाल मिर्च और धनिया पाउडर मिलाकर एक मिनट भूनें. तैयार मसाले में उबली हुई दाल और लौकी डालें.
  5. जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाकर पांच से सात मिनट स्लो फ्लेम पर उबालें. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें.

स्वाद बढ़ाने के टिप्स

  • देसी घी का तड़का दाल का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है.
  • चाहें तो आखिर में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं.
  • नींबू का रस डालकर परोसने से स्वाद और भी ताजा लगता है.
---- समाप्त ----
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