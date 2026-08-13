scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'माता लक्ष्मी चंचल हैं', करोड़ों के कर्ज में डूबे राजपाल, परेश रावल की पोस्ट पर बोले- मालामाल होना जरूरी

परेश रावल ने सोशल मीडिया पर माता लक्ष्मी की चंचलता और पैसे के सही उपयोग पर एक ट्वीट किया, जो तेजी से वायरल हुआ. इस पर राजपाल ने मजेदार प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों की जोड़ी फिर से चर्चा में आ गई.

Advertisement
X
कमबैक की तैयारी शुरू? (Photo: Social Media)
कमबैक की तैयारी शुरू? (Photo: Social Media)

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर-कॉमेडियन परेश रावल और राजपाल यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत लोगों का ध्यान खींच रही है. असल में हुआ ये कि परेश रावल ने एक ट्वीट किया, जिस पर सेलेब्स रिएक्ट कर रहे हैं. अब राजपाल यादव ने परेश रावल की पोस्ट पर ऐसा कमेंट कर दिया कि हर किसी नजरें वहीं टिक गईं.

राजपाल ने किया रिएक्ट
परेश रावल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने माता लक्ष्मी की चंचलता और पैसे के सही इस्तेमाल पर बात की. उन्होंने लिखा, माता लक्ष्मी चंचल हैं, वो कभी एक जगह नहीं टिकतीं. उनका उल्लू पर सवार होना हमें सिखाता है कि सिर्फ 'मालामाल' होना काफी नहीं है. थोड़ी बुद्धि और विवेक भी जरूरी है, वरना पैसा आते ही इंसान, पैसा संभालने के बजाय, खुद ही उल्लू बन जाता है.

परेश रावल का ये ट्वीट तेजी से वायरल हुआ और कई सेलेब्रिटीज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. परेश रावल के इसी ट्वीट पर राजपाल यादव ने कमेंट बॉक्स में लिखा, ये तो बढ़िया बात है, मालामाल होना जीवन में जरूरी है. राजपाल का ये टोन और अंदाज फैंस को खूब पसंद आया, क्योंकि उनकी और परेश रावल की जोड़ी बॉलीवुड में हमेशा से कॉमेडी का तड़का लगाती रही है. 

Advertisement

राजपाल से पहले एल्विश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिल्कुल सही. माता लक्ष्मी चंचल हैं, इसलिए पैसा आते ही उसे संभालना भी सीखना चाहिए.वरना आज आदमी बोलेगा मैं करोड़पति हूं और कल बैंक बैलेंस देखकर खुद बोलेगा. हे लक्ष्मी माता, आप आई थीं या बस दर्शन देकर चली गईं?

इस बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गईं कि क्या 'मालामाल वीकली' फिल्म का सीक्वल बनने वाला है? दरअसल, 2006 में रिलीज हुई 'मालामाल वीकली' में परेश रावल, राजपाल यादव, रितेश देशमुख और शिल्पा शिरोडकर मुख्य भूमिका में थे. अब जब इन सभी एक्टर्स ने परेश रावल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है, तो फैंस मान रहे हैं कि ये फिल्म के सीक्वल का संकेत हो सकता है. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    अल-नीनो से तबाही...इंग्लैंड का तीन-चौथाई हिस्सा सूखा, पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी |
    सुखबीर बादल पर कृपाण से हमला, हाथ में लगी चोट, सामने आया VIDEO |
    अलवर के हनुमान मंदिर में चोरों का धावा... दान पेटी तोड़कर नकदी, माइक-पंखा और मशीन ले उड़े |
    फर्जी लोन ऐप्स से सावधान! कहीं आपके फोन में तो नहीं है इन नाम के एप्लीकेशन्स |
    छह दिन से लापता था 14 साल का कांवड़िया, पुलिस ने ऐसे ढूंढ निकाला, अस्पताल में घायल हालत में मिला |
    वन नेशन-वन इलेक्शन से परिसीमन तक, कांग्रेस ने गिनाईं मॉनसून सत्र की 5 सफलताएं |
    परिवार के साथ मिलकर करें ये बिजनेस, ₹10000 में भी होगा शुरू... कमाई तगड़ी |
    Lauki Arhar Dal Recipe: बिना सब्जी के भी चट कर जाएंगे चावल! जब घर पर बनाएंगे तड़के वाली लौकी अरहर दाल |
    ईंट भी नहीं लगाते, खर्चा भी कम आता है... चीन वाले कैसे बनाते हैं घर? |
    चुगली को बनाया बिजनेस, जानिए कैसे सीक्रेट बातें बेचकर महिला ने खरीद लिए 2 आलीशान घर!
    Advertisement