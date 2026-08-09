कांवड़ियों के बीच पहुंचे BJP विधायक, पैर दबाए... फिर करने लगे मसाज, डीजे पर साथ में किया डांस, Video

यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर कांवड़ियों के बीच बैठे नजर आ रहे हैं. विधायक सिर्फ उनका हालचाल पूछने नहीं पहुंचे थे. उन्होंने वहीं बैठकर शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा भी की. वीडियो में विधायक कांवड़ियों के पैर दबाते और उनकी मालिश करते दिखाई दे रहे हैं.
कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में थके हुए शिवभक्तों की सेवा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में शिवभक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं. लंबा सफर तय करने की वजह से रास्ते में कई कांवड़िए थक भी जाते हैं.
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इसी दौरान भाजपा के नगर विधायक राजीव गुंबर कांवड़ मार्ग पर पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद कांवड़ियों से बातचीत की और उनका हाल जाना. फिर विधायक उनके बीच ही बैठ गए. और इसके बाद जो हुआ, वही कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में भाजपा विधायक कांवड़ियों के पैर दबाते नजर आ रहे हैं. वह उनके पैरों की मालिश भी करते दिख रहे हैं. इस दौरान विधायक ने मशीन से कांवड़ियों की मसाज की और फिर डीजे पर बज रहे भक्तिगीत पर कांवड़ियों के साथ डांस भी किया.
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विधायक ने बैठकर कांवड़ियों की सेवा की. आसपास मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग विधायक के इस अंदाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो में विधायक का कांवड़ियों के प्रति सेवा भाव साफ नजर आ रहा है. कांवड़ यात्रा के दौरान जगह-जगह शिवभक्तों की सेवा के लिए शिविर लगाए जाते हैं. इनमें खाने-पीने से लेकर आराम और स्वास्थ्य सुविधाओं तक का इंतजाम किया जाता है.
ऐसे में सहारनपुर के भाजपा नगर विधायक का खुद कांवड़ियों के बीच बैठकर उनके पैर दबाने और मालिश करने का वीडियो सामने आया है. राजनीति में नेता अक्सर लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करते दिखाई देते हैं. लेकिन इस वीडियो में विधायक का अंदाज कुछ अलग नजर आया. वह कांवड़ियों के बीच बैठे हैं और उनकी थकान दूर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं.