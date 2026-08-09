बिहार: मधुबनी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को कुचला... तीनों की हुई मौत

बिहार के मधुबनी ज़िले में तेज़ रफ़्तार SUV ने तीन महिलाओं को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना ज़िले के बेनीपट्टी पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले सरिसाब गांव में जगदंबा पेट्रोल पंप के पास स्टेट हाईवे-52 पर हुई.

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मृतक महिलाओं की पहचान रीता देवी, किरण देवी और फूलदाई देवी के तौर पर हुई है. ये सभी मधुबनी के अरर पुलिस स्टेशन इलाके के नौटोली गांव की रहने वाली थीं. घटना की पुष्टि करते हुए बेनीपट्टी के DSP अंकुर कुमार ने बताया कि तीनों महिलाएं टहलने निकली थीं, तभी सुबह करीब 5:40 बजे एक तेज़ रफ़्तार SUV ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

बेनीपट्टी के SHO अनूप कुमार ने बताया कि SUV का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और यह साफ़ नहीं है कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे. उन्होंने कहा, "हम आस-पास की जगहों के CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं. आगे की जांच चल रही है."

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टहलने से थकने के बाद तीनों महिलाएं आराम करने के लिए सड़क किनारे बैठी थीं, तभी SUV ने उन्हें कुचल दिया. इस घटना से वॉक पर जाने वाले लोगों की भी चिंता बढ़ गई है.

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