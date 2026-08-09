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Homemade Falahari Atta: कुट्टू से लेकर राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा

Homemade Falahari Atta: आज हम आपको व्रत के लिए शुद्ध आटा बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. इन ऑटों की मदद से व्रत के लिए आप पूरी, पराठा, चीला, पकौड़ी और कई तरह की डिशें बना सकते हैं.

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घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)
घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)

Homemade Falahari Atta: सावन और नवरात्रि जैसे व्रतों में अक्सर लोग फलाहारी आटों से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं. बाजार में ये आटा आसानी से मिल जाता है. लेकिन अगर आप मिलावट से बचना चाहते हैं तो इन्हें घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं. कुट्टू, साबूदाना, शकरकंद, राजगिरा और सिंगाड़े से आटा बनाना काफी आसान है. इसके लिए आपको बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा. तो आइए जानते हैं व्रत के लिए घर पर  आटा कैसे तैयार कर सकते हैं.

1. कुट्टू का आटा

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप साबुत कुट्टू के दाने

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कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले कुट्टू के दानों को अच्छी तरह साफ कर लें और उनमें मौजूद कंकड़ या दूसरी अशुद्धियां निकाल दें. अगर जरूरत हो तो इन्हें पानी से धो लें और पूरी तरह सुखा लें. दानों में नमी नहीं रहनी चाहिए.
  2. अब एक सूखी कड़ाही में कुट्टू के दानों को मीडियम गैस पर 3 से 5 मिनट तक हल्का भून लें. ज्यादा भूनने से इनका स्वाद कड़वा हो सकता है. अगर आप बिना भुना आटा बनाना चाहते हैं तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं.
  3. दाने ठंडे होने के बाद उन्हें मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. इसके बाद आटे को महीन छलनी से छान लें. मोटा हिस्सा बच जाए तो उसे दोबारा पीसकर छान लें. तैयार आटे को एयरटाइट डिब्बे में भरकर रखें.
  4. इससे आप व्रत में रोटी, पूरी, पराठा और पकौड़ी जैसी चीजें बना सकते हैं.

2. साबूदाने का आटा

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1/2 कप साबूदाना

कैसे बनाएं?

  1. एक कड़ाही को मीडियम गैस पर गर्म करें और उसमें साबूदाना डालकर 5 से 10 मिनट तक हल्का भूनें. इसे लगातार चलाते रहें, ताकि साबूदाना जले नहीं.
  2. जब साबूदाना हल्का सुनहरा और अच्छी तरह सूखा लगे तो गैस बंद कर दें. इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. अब इसे मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें और छलनी से छान लें.
  3. तैयार साबूदाने के आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखें. इससे व्रत के दौरान चीला, थालीपीठ या दूसरी फलाहारी रेसिपी बनाई जा सकती हैं.

3. शकरकंद का आटा

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
जरूरत के अनुसार शकरकंद

कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इन्हें पतले और छोटे टुकड़ों में काट लें. टुकड़ों को एक प्लेट या ट्रे में फैलाकर तेज धूप में पूरी तरह सूखने के लिए रख दें.
  2. अगर धूप उपलब्ध नहीं है तो इन्हें कम तापमान पर ओवन में भी सुखाया जा सकता है. ध्यान रखें कि शकरकंद में बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए.
  3. पूरी तरह सूखने के बाद टुकड़ों को ठंडा करें और मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. पाउडर को छलनी से छानकर एयरटाइट डिब्बे में रखें.
  4. इस आटे का इस्तेमाल व्रत के दौरान चीला, रोटी या दूसरी फलाहारी डिश बनाने में किया जा सकता है.

4. राजगिरा का आटा

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
500 ग्राम साबुत राजगिरा (रामदाना)

कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले राजगिरा के दानों को साफ कर लें और कंकड़ या दूसरी अशुद्धियां निकाल दें. अब एक कड़ाही गर्म करके इसमें राजगिरा डालें और मध्यम आंच पर 3 से 5 मिनट तक हल्का भूनें.
  2. दाने ज्यादा न भूनें. इसके बाद इन्हें प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे दानों को मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके बारीक पीसें.
  3. अब आटे को महीन छलनी से छान लें. मोटा हिस्सा बचने पर उसे दोबारा पीसकर छान लें. तैयार आटे को एयरटाइट डिब्बे में रखें.
  4. राजगिरा के आटे से व्रत में रोटी, पराठा, चीला और पूरी बनाई जा सकती है.

5. सिंगाड़े का आटा

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
कच्चे सिंगाड़े जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं?

  1. अगर आप ताजे कच्चे सिंगाड़े ले रहे हैं तो सबसे पहले उनके छिलके उतारकर अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  2. इन टुकड़ों को किसी साफ कपड़े या थाली में फैलाकर धूप में अच्छी तरह सुखा लें. टुकड़े पूरी तरह सूखकर कड़क हो जाने चाहिए. इनमें नमी रह गई तो आटा जल्दी खराब हो सकता है.
  3. जब सिंगाड़े पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें मिक्सर में डालकर रुक-रुककर पीसें. तैयार पाउडर को महीन छलनी से छान लें. मोटा हिस्सा बचने पर उसे दोबारा पीसकर छान लें.
  4. अगर आप बाजार से सूखे सिंगाड़े की गोटी खरीद रहे हैं तो सीधे उसे पीसकर आटा तैयार कर सकते हैं. तैयार सिंगाड़े के आटे को साफ और एयरटाइट डिब्बे में रखें.
  5. इससे व्रत के लिए पूरी, हलवा, पराठा और चीला जैसी कई चीजें बनाई जा सकती हैं.
---- समाप्त ----
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