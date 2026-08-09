Kal Ka Rashifal 10 August 2026: कल सावन के दूसरे सोमवार 3 राशियों को धन लाभ, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष

लोगों से मेलजोल में रुचि बढ़ाएंगे.सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे.वाणिज्यिक कार्यों पर ध्यान देंगे.कार्यविस्तार प्रयास सफल होंगे.लाभकारी परिस्थितियों को भुनाएं.विभिन्न कार्य शाम तक पूरा करने पर जोर दें.जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे.बंधुत्व भाव एवं भाईचारा बढ़ेगा.संबंधियों का सहयोग रहेगा.समझ साहस और पराक्रम से काम लें.विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे.उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा.

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लेनदेन के मामले पक्ष में बने रहेंगे.सहकारी कार्यों पर जोर देंगे.व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे.कार्य प्रबंधन बढ़ेगा.सभी से सामंजस्य रखेंगे.व्यवसायिक यात्रा संभव है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.तेजी से काम लेंगे.कार्यक्षेत्र के बढ़ावे के प्रयास बनाए रखेंगे.संकोच दूर होगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.संसाधनों को बढाएंगे.आलस्य छोड़ें.

शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.सक्रियता बढ़ाएं.

वृष

घर में अपनों के साथ सुख से समय बिताएंगे.परस्पर सहकार का वातावरण बना रहेगा.खानपान पर ध्यान देंगे.साज संवार बढ़त पर रहेंगे.अनुकूलन का स्तर बढ़ेगा.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.रक्त संबंध बल पाएंगे.सकियता और साहस बनाए रखेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.मेहमानों का आगमन होगा.भव्यता पर जोर रखेंगे.परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे.आस्था अध्यात्म के अवसर बढ़ेंगे.धनधान्य बढ़त पर रहेंगे.

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कामकाज में इच्छित सफलता पाएंगे.वाणिज्यिक योजनाओं से जुड़ेंगे.संपर्क का लाभ उठाएंगे.रुटीन बेहतर रखेंगे.वित्तीय लाभ बढ़ेगा.पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे.धन संपत्ति के संग्रह को बढ़ाएंगे.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.बैंकिग पर फोकस बनाए रख सकते हैं.प्रबंधन सहयोगी होगा.श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यवहार में मधुरता रखेंगे.स्वास्थ्य सुधार पाएगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.सूझबूझ से कार्य करेंगे.भेंट मिल सकती है.मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.साज सज्जा बढ़ाएं.

मिथुन

रचनात्मक मामलों में उत्साह बना रहेगा.लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे.साख सम्मान में वृद्धि होगी.दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी.इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी.सुख सौख्य बढ़ेगा.करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे.लोकप्रियता में उछाल आएगा.कलात्मकता बढ़ेगी.सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा.सुखद सूचना प्राप्त होगी.साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे.विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.रचनात्मक कार्यों से उत्साह से जुड़ेंगे.घर में सुख बढ़ा रहेगा.

करियर व्यापार में तेजी दिखाएंगे.उचित प्रस्ताव मिलेंगे.प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.सबका साथ सहयोग मिलेगा.जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.फोकस रखेंगे. वित्तीय संबंध संवारेंगे.पेशेवरता बनाए रखेंगे.धनधान्य में वृद्धि होगी.नवीन विचारों से प्रभावित रहेंगे.लंबित कार्यों में परिणाम बनेंगे.आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. शुभता का संचार रहेगा.स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.खानपान आकर्षक रहेगा.व्यक्तित्व संवरेगा.उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: वाटर ब्लू

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.सृजन बढ़ाएं.

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कर्क

रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा.करीबियों का भरोसा बढ़ाने पर बल दें.बड़प्पन सोच से काम लें.रुटीन बनाए रखें.जिद व जल्दबाजी से बचें.पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे.अपनों के लिए क्षमता से सधिक करने का भाव रखेंगे.लेनदेन में सजग रहें.निवेश और खर्च पर अंकुश कठिन होगा.वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा.लेनदेन के कार्यों में पेपरवर्क से समझौता न करें.न्यायिक मामलों में हलचल रहेगी.

योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें.कार्य व्यापार में सामान्य परिणाम बनेंगे.आवश्यक मामलों में गति लाएं.कामकाजी समकक्षों से भेंट होगी.करियर कारोबार में सामंजस्यता से आगे बढ़ें आर्थिकी मिलीजुली रहेगी.बजट संतुलित रखें.सूझबूझ से निवेश करें.खर्च पर ध्यान दें.लक्ष्य साधने की सोच रहेगी.लेनदेन में स्पष्ट रहें.पेपरवर्क में सजगता बढ़ाए रखें.



शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.सतर्कता रखें.

सिंह

वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे.कारोबार को बल मिलेगा.महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे.तैयारी से आगे बढ़ेंगे.बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन बना रहेगा.हितलाभ की बेहतर संभावना बनी रहेगी.उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे.लक्ष्य साधने का प्रयास रखें.विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे.करीबियों से खुशियां साझा करेंगे.लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी.शुरूआत अच्छी रहेगी.वाणिज्यिक लाभ बढ़त पर रहेगा.

व्यावसायिक उपलब्धियां पाएंगे.प्रतिभा संवार पाएगी.प्रदर्शन से जगह बनाएंगे.करियर में हितकर परिणाम बनेंगे.कामकाज संवार पर रहेगा.व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. आय बढ़ाने की सोच बल पाएगी.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे.सहजता से कार्य पूरे करेंगे.लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा.नियमों का पालन करेंगे.व्यवस्था बनाए रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.खानपान पर ध्यान देंगे.भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.सीख सलाह बनाए रखेंगे.

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शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.सात्विक रहें.

कन्या

शासन के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.प्रबंधन प्रभावी बना रहेगा.पेशेवर सहयोगी होंगे.कामकाज को गति देंगे.अनुकूलता का संचार रहेगा.प्रशासन के कार्य बनेंगे.अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा.मान प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.लोगों को जोड़ने में सफल होंगे.जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे.भावनाओं पर अंकुश रखेंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा.स्पष्टता से काम लेंगे.सभी का समर्थन बना रहेगा.पारिवारिक पक्ष संवार पाएगा.पैतृक मामलों में शुभ संचार बना रहेगा.

लक्ष्यों को पूरा करेंगे.योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.करियर कारोबार के मामले साधेंगे.पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे.उद्योग कार्यों में गति आएगी.आर्थिक संतुलन रखेंगे.व्यापार में सुधार होगा.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.साख संवार पाएगी.योजनाएं फलेंगी.प्रशासन सहयोगी होगा.लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. सबसे सहयोग रखेंगे.नियमों का सम्मान करेंगे.सकारात्मकता बढ़ेगी.स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.संवेदनशील रहेंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.तेजी बढ़ाएं.

तुला

भाग्य का साथ बढ़ेगा.महत्वपूर्ण प्रयासों को बनाए रखें.वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.लक्ष्यों को साधेंगे.व्यापार में सक्रियता रखेंगे.धर्म आस्था को बल मिलेगा.आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे.इच्छित परिणाम बनेेंगे.योजनागत विषयों पर जोर देंगे.लोगों से तालमेल बढ़ेगा.मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे.वरिष्ठों से भेंट होगी.प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी.लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे.यात्रा की संभावना बढ़ेगी.करीबी साथ निभाएंगे.संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.

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विविध मामले साधेंगे.आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे.सूझबूझ से काम लेंगे.पेशेवर गतिमान रहेंगे.व्यापार व्यवसाय बेहतर रहेंगे.कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे.आर्थिक लाभ बढ़ेगा.संवाद वित्तीय विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे.लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे.प्रबंधन पर जोर देंगे.नीति नियम रखेंगे.



शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: श्वेत

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.धर्मस्थल जाएं.

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वृश्चिक

परिस्थितियों पर नियंत्रण कठिन होगा.कारोबार में जल्दबाजी से बचें.सजगता से आगे बढ़ते रहें.विपक्षियों से सावधान रहें.अप्रत्याशित घटनाएं बनी रह सकती हैं.परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा.बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे.सूझबूझ और सजगता से कार्य सधेंगे.नीति धर्म का पालन करें.निजी विषय पक्ष में रहेंगे.परंपराओं को निभाएंगे.खानपान और सेहत देखें.अतिउत्साह और भावुकता में न आएं.व्यवहार में विनम्रता बनाए रहें.

कार्यव्यवस्था पर भरोसा रखें.टीमवर्क में सहजता रखेंगे.पेशेवरों की उम्मीदों पर पूरा करें.कारोबार में अपनों के सहयोग बनाए रखें.निर्देशों का पालन बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ साधारण रहेगा.वाणिज्यिक कार्यों में उचित अवसर का इंतजार करें.तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें.करियर व्यापार में सावधानी बरतें.सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे.योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.जोखिम न लें.स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा.भार उठाने से बचें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.पीड़ित की मदद करें.

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धनु

कारोबार में शुभता का संचार रहेगा.कार्यव्यवस्था पर जोर होगा.मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे.प्रियजनों का साथ बना रहेगा.शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे.गरिमा गोपनीयता रखेंगे.जिम्मेदारी संभालेंगे.दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी.सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी.प्रदर्शन अच्छा रहेगा.कार्यों में निरंतरता बनाए रखेंगे.अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.करियर संवार पर रहेगा.

व्यापार में मिलकर आगे बढ़ेंगे.वादे के पक्के रहेंगे.नेतृत्व का भाव रहेगा.विभिन्न प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे.नियमों का सम्मान करेंगे.आय के स्त्रोत बढ़ेंगे.साझीदारी बढ़ाएंगे. वित्तीय लाभ बेहतर बनेंगे.विभिन्न कार्यों को गति देंगे.स्थायित्व को बल मिलेगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.बड़ों की बातें ध्यान से सुनेंगे.लंबित कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.आपसी सहयोग से कार्य करें.

मकर

कामकाज में सहजता बनी रहेगी.पेशेवर अवसरों को भुनाएंगे.समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.पेशेवर परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रहेंगी.स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे.उद्योग व्यापार के प्रयास संवरेंगे.महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य दिखाएंगे.पेशेवरों का समर्थन रहेगा.नौकरीपेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे.व्यवस्थाओं को महत्व देंगे.जोखिम लेने से बचें.लेनदेन में सतर्क रहें.ठगे जाने की आशंका है.

व्यापार व्यवसाय सामान्य बना रहेगा.लगनशीलता रखें.साथियों का समर्थन बना रहेगा.सेवाकार्यों को गति देंगे.कला कौशल पर भरोसा बढ़ेगा.विरोधियों से सावधान रहें. आर्थिक लेनदेन स्पष्टता बढ़ाएं.लोन प्रकरण गति लेंगे.उधार के विषयों में रुचि दिखाएंगे.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.परिश्रम से परिणाम पाएंगे.लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.निरंतरता रखें. कार्यव्यवस्था को बनाए रखें.स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान दें.खानपान पर बल बढ़ाएं.व्यवहार में विनम्रता रखें.योग व्यायाम बढाएं.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: मूनलाइट

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.नियम रखें.

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कुंभ

मित्रों के साथ यादगार पलों को साझा करेंगे.पेशेवर निसंकोच आगे बढ़ेंगे.करियर कारोबार में उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे.अवसर पर अपनी बात रखेंगे.शिक्षा संस्कार बेहतर बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे.परस्पर विश्वास बढ़ेगा.चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा.भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे.मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे.निजी मामलों में शुभता बढ़ेगी.निरंतरता रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.मित्रों एवं सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे.

कारोबारी लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.आवश्यक कार्यों को गति देंगे.लक्ष्य समय पर पूरा कर लेने पर जोर होगा.कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.सबका सहयोग पाएंगे.रुटीन पर ध्यान देंगे.विभिन्न मामले बनेंगे.उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे.प्रतिभा संवरेगी.व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.रुटीन रखेंगे.सभ्यता संस्कार बढ़ेंगे.सक्रियता रखेंगे.मनोबल ऊंचा होगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: एक्वा कलर

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.आज्ञापालन रखें.

मीन

अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास बनाए रखें.परिवार में समय दें.रिश्तों में सहज बने रहें.आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें.प्रबंधन में प्रभावशाली रहेंगे.निजी कार्यों पर फोकस रहेगा.सुख संसाधन पर ध्यान देंगे.व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी.करीबियों की सुनेंगे.संबंधों में ऊर्जा रहेगी.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.सहजता से आगे बढ़ते रहें.आय बढ़त पर रहेगी.बहस से बचेंगे.घर में समय दें.स्वार्थ संकीर्णता को त्यागें.विवादों में हस्तक्षेप से बचें.

करियर में सामान्य गतिविधि रहेगी.कारोबार में सहजता रखेंगे.सूझबूझ और सामंजस्यता से आगे बढ़ें.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.संकल्पों को पूरा करें.आर्थिक लाभ अपेक्षित रहेगा.योजनाओं को गति मिलेगी.पेशेवरों का सानिध्य बढ़ाएंगे.आशंका मुक्त रहें.काम से काम रखें.लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: श्रीगंगाधर चंद्रमौली महादेव शिवशंकर का जलाभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें.हड़बड़ी न करें.

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