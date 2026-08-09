scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'140 करोड़ को पीटकर कह रहें... बोल E20 सही है', इथेनाल ब्लेंडिंग पर केजरीवाल की चुटकी

अरविंद केजरीवाल E20 पेट्रोल मुद्दे पर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं. आज उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक चुटकुला सुनाते हुए बताया कि, देश में किस तरह से E20 पेट्रोल लागू किया जा रहा है.

Advertisement
X
अरविंद केजरीवा ने E20 पेट्रोल को लागू करने की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं. Photo: Screengrab
अरविंद केजरीवा ने E20 पेट्रोल को लागू करने की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं. Photo: Screengrab

देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर घमासान मचा हुआ है. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं. बीते दिनों केजरीवाल ने E20 के विरोध में पीएम हाउस तक पैदल मार्च निकाला था और अब उन्होंने चुटकुले के जरिए फिर से सरकार पर निशाना साधा है.

अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, "हमारे देश में E 20 कैसे लागू किया जा रहा है, आइए मैं आपको एक चुटकुले से समझाता हूँ." इसके बाद केजरीवाल चुटकुला सुनाना शुरू करते हैं. केजरीवाल कहते हैं कि, "एक बार तीन देशों (अमेरिका, रूस और भारत) के पुलिस के बीच कॉप्टीशन होता है. जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और तीनों देशों की पुलिस से कहा गया शेर को ढूढ़ के लाओ."

केजरीवाल आगे कहते हैं कि, "पहले ट्रंप की पुलिस गई और 24 घंटे में शेर ढूंढ लाई. फिर पुतिन की पुलिस गई और शेर को 1 घंटे में ढूंढ लाई. लेकिन जब मोदी जी की पुलिस को भेजा गया तो वो तीन दिनों तक वापस नहीं आई. जब सब लोग जंगल में गए तो देखा कि, मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़कर खड़ी है और उसे बुरी तरह पीट रही है और कह रही है... बोल मैं शेर हूं. यही हाल सरकार ने इस समय देश का किया हुआ है. 140 करोड़ को पीट रहे हैं और कह रहे हैं... बोल E20 सही है."

सम्बंधित ख़बरें

GOBARdhan explaind
माइलेज, इंजन, मेंटनेंस पर असर! Bio-CNG के लिए कार में करना होगा बदलाव?
E20 Petrol Engine Damage
फ्यूल इंजेक्टर, वॉल्व, एग्जॉस्ट... सब होंगे खराब! E20 की खुली पोल
E20 petrol impact on vehicles
E20 से खराब हो रही गाड़ी? मैकेनिक लेकर समझाने पहुंचे केजरीवाल
'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही...', E20 फ्यूल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा
Rahul Gandhi On E20 fuel
'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है', E20 पॉलिसी पर राहुल का तंज
Advertisement

 

 

अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ हफ्तों से लगातार E20 का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली के कॉन्टिट्यूशन क्लब ऑफ में 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई20’ कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि, "E20 से गाड़ियों का न केवल माइलेज कम हो रहा है बल्कि उनके पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं." 

केजरीवाल ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखते हुए कहा था कि, "देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल और प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होना चाहिए. इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडेड E20 फ्यूल की कीमत प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए. उनकी तीसरी मांग ये है कि, पेट्रोल का दाम 84 रुपये प्रतिलीटर से कम होना चाहिए."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Homemade Falahari Atta: कुट्टू से लेकर राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा |
    'महतो कैंप राजनीतिक है', रांची में तीसरे राउंड का वार्ता से पहले खींचतान |
    कनाडा में जंगल की आग ने पकड़ी खतरनाक रफ्तार! 20 हजार लोग घर छोड़ने को मजबूर |
    शंघाई में Typhoon का कहर, 1300+ उड़ानें रद्द; भारी बारिश-तेज हवाओं से आफत |
    100 रुपये में कई किलो का डिब्बा... भठूरे, पराठे के साथ मिलने वाले अचार रेट चौंका देगी! |
    केरल PSC की नौकरियों में देरी, विरोध प्रदर्शन के दौरान खाई घास, नियुक्ति की मांग  |
    मेरी औलाद ने मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए वृद्धाश्रम में हूं... आपबीती एक सरपंच की, जिसे पूरे गांव से सम्मान मिला पर अपनों से अपमान |
    Raksha Bandhan 2026: भद्रा के साये में रक्षाबंधन? नोट कर लें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त |
    रांची प्रोटेस्ट: 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे छात्र, कहा- हुड़दंग न मचे |
    बिहार के मुंगेर में थाना परिसर से अचानक ट्रक गायब हो गया
    Advertisement