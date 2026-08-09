'140 करोड़ को पीटकर कह रहें... बोल E20 सही है', इथेनाल ब्लेंडिंग पर केजरीवाल की चुटकी

देश में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर घमासान मचा हुआ है. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं. बीते दिनों केजरीवाल ने E20 के विरोध में पीएम हाउस तक पैदल मार्च निकाला था और अब उन्होंने चुटकुले के जरिए फिर से सरकार पर निशाना साधा है.

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अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के पोस्ट में उन्होंने लिखा कि, "हमारे देश में E 20 कैसे लागू किया जा रहा है, आइए मैं आपको एक चुटकुले से समझाता हूँ." इसके बाद केजरीवाल चुटकुला सुनाना शुरू करते हैं. केजरीवाल कहते हैं कि, "एक बार तीन देशों (अमेरिका, रूस और भारत) के पुलिस के बीच कॉप्टीशन होता है. जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया और तीनों देशों की पुलिस से कहा गया शेर को ढूढ़ के लाओ."

केजरीवाल आगे कहते हैं कि, "पहले ट्रंप की पुलिस गई और 24 घंटे में शेर ढूंढ लाई. फिर पुतिन की पुलिस गई और शेर को 1 घंटे में ढूंढ लाई. लेकिन जब मोदी जी की पुलिस को भेजा गया तो वो तीन दिनों तक वापस नहीं आई. जब सब लोग जंगल में गए तो देखा कि, मोदी जी की पुलिस एक कुत्ते को पकड़कर खड़ी है और उसे बुरी तरह पीट रही है और कह रही है... बोल मैं शेर हूं. यही हाल सरकार ने इस समय देश का किया हुआ है. 140 करोड़ को पीट रहे हैं और कह रहे हैं... बोल E20 सही है."

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हमारे देश में E 20 कैसे लागू किया जा रहा है, आइए मैं आपको एक चुटकुले से समझाता हूँ। pic.twitter.com/k740m5K7sD — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 9, 2026

अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ हफ्तों से लगातार E20 का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने नई दिल्ली के कॉन्टिट्यूशन क्लब ऑफ में 'नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई20’ कार्यक्रम का आयोजन किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि, "E20 से गाड़ियों का न केवल माइलेज कम हो रहा है बल्कि उनके पार्ट्स भी खराब हो रहे हैं."

केजरीवाल ने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखते हुए कहा था कि, "देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 फ्यूल और प्योर पेट्रोल का ऑप्शन होना चाहिए. इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडेड E20 फ्यूल की कीमत प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए. उनकी तीसरी मांग ये है कि, पेट्रोल का दाम 84 रुपये प्रतिलीटर से कम होना चाहिए."

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