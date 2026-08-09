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ऑपरेशन थिएटर में गूंजी सोनू निगम की आवाज, सर्जरी के बीच गाया 77 साल पुराना गाना, देखते रह गए डॉक्टर्स

Sonu Nigam Hospital Video: सोनू निगम ने अस्पताल से अपना एक वीडियो शेयर किया है. वो ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. डॉक्टर्स की टीम उनके साथ नजर आई. मगर ऑपरेेशन थिएटर में सोनू ने गाना गाकर डर को बिल्कुल छूमंतर कर दिया. आपने देखा उनका वीडियो?

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सोनू निगम ने अस्पताल से शेयर किया वीडियो (Photo: Instagram @sonunigamofficial)
सोनू निगम ने अस्पताल से शेयर किया वीडियो (Photo: Instagram @sonunigamofficial)

सोनू निगम हिंदुस्तान के उन चुनिंदा सिंगर्स में से एक हैं, जिनकी रूहानी आवाज और गायकी बीते कई सालों से दर्शकों का दिल जीत रही है. सोनू जिस मंच पर भी गाते हैं, वहां अपनी जादुई आवाज से समा बांध देते हैं. लेकिन सोनू पर गायकी का खुमार इतना चढ़ चुका है कि अब हॉस्पिटल में भी वो खुद को गाने से रोक नहीं पाए. 

अस्पताल से सोनू ने शेयर किया वीडियो

सोनू निगम ने अस्पताल से अपना एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं. देखकर लग रहा है कि वो ऑपरेशन थिएटर में हैं. डॉक्टर्स उनके हाथ पर सर्जरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सोनू ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटे हुए दिग्गज दिवंगत सिंगर मोहम्मद रफी का गाना 'सुहानी रात ढल चुकी है, न जाने तुम कब आओगे गाते रहे' और गाना सुनते हुए डॉक्टर्स उनके हाथ की सर्जरी करते रहे. 

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सोनू के आस-पास कई सारे डॉक्टर्स की टीम है, जो उनकी सर्जरी कर रही है. लेकिन दर्द में भी सोनू अपने गाने से डॉक्टर्स को एंटरटेन करते रहे. बता दें कि सोनू ने जो गाना गाया है वो साल 1949 में आई हिंदी फिल्म 'दुलारी' का है. इस गाने को 77 साल हो चुके हैं. लेकिन इसका जादू आज भी कायम है. 

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सोनू के लिए चिंतित फैंस 

सोनू निगम ने अस्पताल से अपना वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- मेरी सर्जरी के दौरान आदरणीय डॉक्टर निलेश सतभाई और उनकी प्यारी टीम के लिए एक बिन-तैयारी वाली पेशकश. दर्द में भी गाना... संगीत का आनंद. 

अस्पताल से सोनू निगम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. मगर उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनकी सर्जरी क्यों हुई है और उन्हें क्या इश्यू हुआ है. फैंस उन्हें अस्पताल में देखकर चिंतिंत नजर आ रहे हैं. सिंगर के चाहनेवाले उनके जल्दी हेल्दी होने की दुआएं कर रहे हैं. 

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