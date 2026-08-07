TATA की बड़ी तैयारी, ला रही 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा वाली सस्ती कार

टाटा एक नई कार लॉन्च करने वाला है. वैसे ये कंपनी की मौजूदा कार का फेसलिफ्ट वर्जन होगा. हम बात कर रहे हैं टाटा टिगोर फेसलिफ्ट (Tata Tigor Facelift) की. कंपनी ने कुछ महीनों पहले ही टाटा टियागो फेसलिफ्ट (ICE + EV) को लॉन्च किया है. अब कंपनी अपनी सेडान कार को अपडेट करने वाली है.

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टिगोर में भी हमें टियागो फेसलिफ्ट (Tiago Facelift) वाले ही अपडेट देखने को मिल सकते हैं. कार की आधिकारिक लॉन्च डेट सामने नहीं आई है. कयास हैं कि कंपनी इस कार को फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च कर सकती है.

नए लुक और डिजाइन में आएगी

जून में टिगोर फेसलिफ्ट के डिजाइन का पेटेंट टाटा ने फाइल किया था. इस पेटेंट से कार के डिजाइन से जुड़ी कई जानकारी सामने आई थी. जैसे ये कार पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक में आएगी. इसमें नए हेडलैम्प्स मिलेंगे, जिनके साथ पतले डीआरएल्स मिलेंगे.

इन हेडलैम्प्स को कनेक्ट करने वाली ट्रिम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आएगी. कुल मिलाकर कार का फ्रंट कुल काफी हद तक टियागो से प्रेरित नजर आएगा. हालांकि, बंपर सेक्शन कुछ अलग होगा. इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्लैट्स होंगे. इसमें बड़ी और शार्प लाइन्स दिखेंगी.

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इन बदलावों की वजह से कार ज्यादा दमदार दिखेगी. एसयूवी के लिए लोगों की दीवानगी को देखते हुए ये डिजाइन लैंग्वेज कंपनी को फायदा पहुंचा सकती है. इसके अलावा कार में फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो 360 डिग्री कैमरा सेटअप का हिस्सा होगा.

साइड से कार में कोई ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा. ओआरवीएम्स पर कैमरा मिल सकता है, ये भी 360 डिग्री सराउंड व्यू मॉनिटर सिस्टम का हिस्सा होगा. रियर व्यू की बात करें, तो टाटा टियोर फेसलिफ्ट में रिवाइज्ड टेललैम्प्स मिलेंगे. बंपर नए डिजाइन के साथ आएगा.

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इंटीरियर में क्या होगा?

कार के इंटीरियर की बात करें, तो इसमें बहुत कुछ नई टियागो वाला मिलेगा. कंपनी इसमें फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. कार में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. टियागो में 10.25 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ वायरलेस फोन चार्जिंग मिलेगी. टिगोर फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो सकते हैं.

कार में वहीं पुराना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 86 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें फैक्टरी फिटेड सीएनजी किट मिलेगी. ये वेरिएंट 75.5 पीएस की पावर और 96.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. कार 5 स्पीड मैन्युअल और 5 स्पीड एएमटी के साथ आएगा.

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