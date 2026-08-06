36 की उम्र में आग उगल रहा ये गेंदबाज, अब कपिल देव-डेल स्टेन का रिकॉर्ड निशाने पर, टॉप-10 में एंट्री तय!

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल करने के बेहद करीब हैं. 36 वर्षीय स्टार्क बांग्लादेश के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय दिग्गज कपिल देव को टेस्ट विकेटों की सूची में पीछे छोड़ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज 13 अगस्त से आयोजित होनी है. पहले टेस्ट मैच डार्विन में खेला जाएगा, फिर दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में निर्धारित है.

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बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने अब तक 105 टेस्ट मैचों में 433 विकेट लिए हैं. वहीं कपिल देव के नाम पर 131 टेस्ट मैचो में 434 विकेट दर्ज हैं. यानी स्टार्क अगर सीरीज में एक विकेट लेते हैं तो वह कपिल देव की बराबरी कर लेंगे, जबकि दो विकेट लेते ही वो महान भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ टेस्ट इतिहास के टॉप-10 विकेटटेकर्स में शामिल हो जाएंगे.

मिचेल स्टार्क की नजरें सिर्फ कपिल देव पर ही नहीं हैं. साउथ अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने टेस्ट करियर में 439 विकेट लिए थे. अगर स्टार्क बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुल 7 विकेट हासिल कर लेते हैं, तो वो स्टेन को भी पीछे छोड़ देंगे.

स्टार्क ने इस रिकॉर्ड को लेकर क्या कहा?

इतने बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंचने के बावजूद मिचेल स्टार्क का पूरा फोकस टीम के प्रदर्शन पर है. ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (AAP) से बातचीत में उन्होंने कहा, 'इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने काफी क्रिकेट खेला है. कपिल देव और डेल स्टेन जैसे महान खिलाड़ियों के साथ मेरा नाम जुड़ना सम्मान की बात है, लेकिन जब तक आप खेल रहे होते हैं, तब तक ये आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते. मैं अभी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता.'

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मिचेल स्टार्क का मानना है कि उनकी सफलता का राज सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि लगातार खुद में सुधार करना है. उन्होंने कहा, 'जब आप 36 साल के होते हैं और 16 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उम्मीद रहती है कि आपने अपने खेल में कुछ नया जोड़ा होगा. मैंने अपनी गेंदबाजी में वॉबल सीम, बेहतर लाइन-लेंथ और निरंतरता पर काफी काम किया है. यही वजह है कि मैं अभी भी प्रभावी हूं.'

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मिचेल स्टार्क ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (2025-27) में शानदार लय में हैं. उन्होंने सिर्फ 8 टेस्ट मैचों में 46 विकेट लिए हैं और वो मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में मिचेल स्टार्क से ज्यादा विकेट सिर्फ ग्लेन मैक्ग्रा (563), नाथन लायन (567) और शेन वॉर्न (708) ने लिए हैं. अब 13 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में क्रिकेट फैन्स की नजरें स्टार्क पर होंगी. अगर उन्होंने दो विकेट झटक लिए, तो वह कपिल देव का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों की सूची में नई छलांग लगा देंगे.

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