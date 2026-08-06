'13 साल से पीछे पड़े हैं...', तरुण तेजपाल ने अपने बचाव में लिया उमर खालिद-शरजील इमाम का नाम

बता दें, जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की डिवीजन बेंच ने तेजपाल को IPC की धारा 376(2)(f) और 376(2)(k) के तहत रेप और सेक्शुअल हैरेसमेंट (यौन उत्पीड़न) का दोषी माना, साथ ही धारा 354 A और 354 B के तहत भी दोषी ठहराया है. हाईकोर्ट ने बताया, हमने फैसले और आदेश को रद्द कर दिया है और तेजपाल को दोषी ठहराया है.

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तेजपाल ने कहा कि अब वह 62 साल के हो गए हैं और नरमी बरतने की गुहार भी लगाई. तेजपाल ने कहा, 'मैं 62 साल का हूं और मेरा मानना है कि मैं पीड़ित हूं. मेरी पत्नी है, और इसके अलावा कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है. मैं बस इतना कह सकता हूं कि हम अपील कर सकते हैं. कृपया मेरे प्रति नरमी बरतें.'

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