केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर निशाना साधा है. उन्होंने 1962 का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा है. रिजिजू ने पूछा कि क्या कांग्रेस 1962 में चीन के हाथों मिली हार और जमीन गंवाने के लिए माफी मांगेगी?

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उन्होंने यह भी सवाल किया कि कांग्रेस के शासन में भारत गरीब क्यों बना रहा और देश को 'सपेरों का देश' क्यों कहा जाता था? इसके अलावा रिजिजू ने पूछा कि भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर क्यों बदनाम किया गया?

रिजिजू का बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने चीन में अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की बैठक को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा. दरअसल, राहुल गांधी ने X पर एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए निशाना साधा था.

किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत 1962 की हार और अपमान को कभी नहीं भूलेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस ने सेना और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था. रिजिजू ने कहा कि यह भारत के लिए एक बड़ा सबक था. कांग्रेस ने अरुणाचल के लोगों को गरीब रखा और राज्य का विकास नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हालात बदल रहे हैं.

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राहुल गांधी के इसी पोस्ट पर किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्या वे 1962 में चीन के हाथों मिली हार के लिए माफी मांगेंगे? इससे पहले शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था. रिजिजू ने कहा था कि चाहे देश के अंदर हों या बाहर, राहुल गांधी को ऐसे भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए.

राहुल गांधी कुछ नहीं जानते: BJP

राहुल गांधी के पोस्ट के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है. किरेन रिजिजू समेत बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर वैश्विक भू-राजनीति के बारे में कुछ न जानने का आरोप लगाया है.

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