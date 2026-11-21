साल 2026 का आखिरी महीना कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और बेहतर अवसर लेकर आ सकता है. दिसंबर में होने वाले ग्रहों के बदलाव से नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर असर पड़ने की ज्योतिषीय संभावना है. खास बात यह है कि राहु-केतु का गोचर और शनि की चाल में बदलाव छह राशियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है. लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं, करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और धन से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं. आइए जानते हैं किन छह राशियों के लिए दिसंबर का महीना शुभ रह सकता है.

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दिसंबर में कब बदलेंगी राहु-केतु और शनि की चाल?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे. इसके बाद 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे. इन प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिल सकता है. हालांकि, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सकारात्मक रहने की उम्मीद है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना करियर के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें किसी अच्छी जगह से प्रस्ताव मिल सकता है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा. व्यापार करने वालों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके काम भी गति पकड़ सकते हैं.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर में भाग्य का साथ मिल सकता है. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. विदेश से जुड़े कामकाज में लाभ के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद है. किसी महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना करियर में आगे बढ़ने के मौके ला सकता है. नौकरी में पद और जिम्मेदारियों में बदलाव संभव है. कारोबारियों को नए काम की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. पुराने निवेश या अटकी हुई योजनाओं से फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी. आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले लाभकारी हो सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर आर्थिक मोर्चे पर राहत देने वाला रह सकता है. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते सामने आ सकते हैं. नौकरी में मेहनत और काम के प्रति समर्पण का अच्छा परिणाम मिल सकता है. व्यापार करने वालों को लाभ के अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कई मामलों में अनुकूल रह सकता है. नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं. कारोबारियों को किसी बड़ी डील से फायदा हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है. पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का माहौल रहने और अपनों का सहयोग मिलने के संकेत हैं.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए दिसंबर धन और करियर के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है. आय के नए स्रोत विकसित होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. आर्थिक परेशानियों में कमी आ सकती है.

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