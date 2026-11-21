अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है. अमेरिका का बाजार एक हफ्ते के दौरान इतनी बुरी तरह टूटा है, जो 6 साल के इतिहास में नहीं हुआ था. यह गिरावट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के कारोबार और निवेश की संभावनाओं को लेकर बढ़ती चिंता के कारण आई है.

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इस गिरावट के कारण पिछले एक सप्ताह में अमेरिकी शेयर बाजार की कुल मार्केट वैल्यू करीब 6 ट्रिलियन डॉलर घट गई है, जो कि भारतीय करेंसी में 560 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. वहीं सिर्फ शुक्रवार को ही इस मार्केट से एक ट्रिलियन डॉलर की वेल्‍थ स्‍वाहा हुई है. S&P 500 लगातार सात कारोबारी सत्रों से गिर रहा है, जो 2020 के बाद उसकी सबसे लंबी गिरावट मानी जा रही है.

अमेरिकी बाजार में करेक्‍शन मोड ऑन

शुक्रवार को तो यह गिरावट और भी तेज हो गई, जब नई एआई कंपनी Anthropic के IPO को लेकर बाजार में एक उम्‍मीद बनी थी, लेकिन इसके लिस्‍ट होने के बाद और भी बड़ी गिरावट आई है. निवेशकों ने AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जमकर मुनाफावसूली की है, जिस कारण नैस्डेक कंपोजिट साल 2026 में अब तक के नुकसान में चला गया, इंडेक्स के लिए ये बीते 6 साल का सबसे बुरा हफ्ता भी रहा. जबकि S&P 500 और डाऊ जोंस अपने रिकॉर्ड स्तर से 10 फीसदी नीचे आ गए. 10 फीसदी मार्केट गिरने के बाद करेक्शन की स्थिति मानी जाती है.



शुक्रवार को कैसा रहा बाजार?

नैस्डेक कंपोजिट 5.28 फीसदी गिरकर 22,617.73 अंक पर बंद हुआ, जो साल की शुरुआत से अब तक 2.7 फीसदी की गिरावट है. एसएंडपी 500 में 3.7 फीसदी की गिरावट रही और यह 6,910.39 अंक पर बंद हुआ. वहीं डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल 949.73 अंक यानी 1.93 फीसदी गिरकर 48,147.33 अंक पर आ गया. नैस्डेक 100 में 5.6 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई. कारोबार के दौरान यह अपने हालिया उच्च स्तर से 20 फीसदी नीचे चला गया.

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क्‍यों इतना गिरा अमेरिकी बाजार?

यह गिरावट AI कारोबार को लेकर माना जा रहा है. एआई को लेकर अब निवेशकों का नजरिया बदल रहा है. निवेशकों को आशंका है कि एआई पर कंपनियों का भारी खर्च, डेटा सेंटर निर्माण की धीमी रफ्तार और इस सेक्‍टर में निवेश के लिए फंडिंग कम होने से टेक कंपनियों की कमाई की उम्‍मीदों पर असर पड़ सकता है.

दूसरी ओर, बाजार में डर फैलने से निवेशक अब सेफ असेट की ओर देख रहे हैं, जिस कारण एआई और टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट जारी है. निवेशक बॉन्‍ड मार्केट और भारत जैसे मार्केट में निवेश बढ़ा रहे हैं. जिस कारण अब अमेरिकी बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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