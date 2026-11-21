India vs New Zealand 1st Test Day 3: केएल राहुल की धमाकेदार पारी के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर के 12वें शतक के करीब पहुंच गए. लेकिन वह शतक पूरा करने से चूक गए और 98 के स्कोर पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए.

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भारत ने तीसरे दिन खेल समाप्त होने पर चार विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड के पहली पारी के 368 रनों के मुकाबले 118 रन की बढ़त हासिल कर ली है. क्रीज पर ऋषभ पंत (नाबाद 55) के साथ अंशुल कम्बोज डटे हुए हैं. गिल जिस तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटे उसे देखकर पंत भी हैरान रह गए.

इससे पहले भारत को तीसरा झटका 386 के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में लगा था. राहुल ने 290 गेंदों में 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 136 रनों की पारी खेली और उन्हें नाथन स्मिथ ने क्लीन बोल्ड किया. राहुल और गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की अहम साझेदारी हुई.

भारत को यशस्वी जायसवाल (85 रन) और देवदत्त पडिक्कल (80 रन) के रूप में दो झटके लगे थे. यशस्वी और राहुल ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े थे, जबकि राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 165 रनों की साझेदारी हुई थी.

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वहीं न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रन पर सिमटी थी, जिसमें हेनरी निकोल्स (175*) और ग्लेन फिलिप्स (118) ने छठे विकेट के लिए 216 रन जोड़े थे.

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भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 और आकाश दीप ने 3 विकेट लिए थे, जबकि अंशुल कंबोज को 2 और प्रसिद्ध कृष्णा को 1 विकेट मिला था.

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