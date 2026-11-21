पिता का कथित तौर पर अपमान हुआ तो बेटे ने बदला लेने की ठान ली. कुछ दिन तक मन में रंजिश पाले रखी. फिर एक दिन शराब पिलाने के बहाने उस शख्स को सुनसान रास्ते पर बुलाया, जिसे वह अपने पिता के अपमान का जिम्मेदार मानता था. वहां पहले शराब पी गई. जब वह शख्स नशे में हो गया, तो उसे बाइक से गिराया और करीब तीन किलो के पत्थर से हमला कर दिया.

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राजस्थान के अजमेर जिले में 35 साल के राकेश रेगर की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी 20 साल का अजय कुमार रेगर है. उसने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने हत्या के बाद शव और बाइक को मौके पर ही छोड़ दिया, ताकि मामला सड़क हादसा लगे.

मामला अजमेर के सावर थाना क्षेत्र के टांकावास गांव का है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ के मुताबिक, दीपावली से पहले राकेश रेगर और अजय के पिता सोहनलाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान कथित तौर पर सोहनलाल का अपमान हुआ था.

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पुलिस के मुताबिक, इसी बात को लेकर अजय के मन में राकेश के खिलाफ रंजिश पैदा हो गई. धीरे-धीरे यह रंजिश बदले की भावना में बदल गई. इसके बाद उसने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रची.

शराब पिलाने के बहाने सुनसान रास्ते पर ले गए

17 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे राकेश बाइक लेकर घर से निकला था. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान अजय और उसका नाबालिग साथी उसे शराब पिलाने के बहाने अपने साथ ले गए. तीनों टांकावास गांव से कुछ दूर नई कुई जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंचे. वहां उन्होंने देशी शराब पी. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने राकेश को ज्यादा शराब पिलाई, जिससे वह काफी नशे में हो गया. इसके बाद जब राकेश बाइक से जाने लगा, तो अजय ने बाइक में लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया.

तीन किलो के पत्थर से 15 से 20 वार किए

पुलिस के अनुसार, राकेश के नीचे गिरते ही अजय उसकी छाती पर बैठ गया. फिर पास में पड़े करीब तीन किलो वजनी पत्थर से उसके सीने, चेहरे और ठोड़ी पर हमला किया. इस दौरान नाबालिग साथी ने भी उसका साथ दिया. पुलिस का दावा है कि राकेश पर पत्थर से करीब 15 से 20 वार किए गए. गंभीर चोटों और ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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वारदात के बाद आरोपियों ने राकेश का शव और बाइक घटनास्थल पर ही छोड़ दी. पुलिस के मुताबिक, उनकी कोशिश थी कि शव और बाइक एक साथ मिलने पर लोग इसे सड़क दुर्घटना समझें. इसके बाद दोनों पैदल अपने घर चले गए और सो गए. दूसरी तरफ राकेश के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. मृतक के भाई नंदलाल रेगर ने पुलिस को शिकायत दी और अजय पर हत्या का आरोप लगाया.

फोरेंसिक जांच में सामने आया मामला

मामले की जांच के लिए पुलिस ने फोरेंसिक टीम , मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, एमओबी टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद ली. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि राकेश की मौत सड़क हादसे में नहीं, बल्कि गंभीर चोटों के कारण हुई थी. इसके बाद पुलिस ने नामजद आरोपी अजय कुमार रेगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में अजय ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल की है.

पुलिस ने 20 साल के अजय कुमार रेगर को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके नाबालिग साथी को निरुद्ध किया गया है. अजय को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया, जबकि नाबालिग को बाल न्यायालय में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया गया. फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है.

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